El técnico del Valladolid dice que al margen de lo que proponga el Mirandés «tendremos que contrarrestarlo»

En Valladolid están muy pendientes de la visita del Mirandés y, más aún después de que en la última jornada el conjunto blanquivioleta acabara cayendo ... en casa contra la Cultural Leonesa por 0-1.

Así las cosas y al volver a ejercer como local, el técnico del conjunto pucelano tiene muy claro que lo que le va a tocar hacer a los suyos es ganar porque «queremos brindar una satisfacción a nuestra gente».

Cuando uno es el anfitrión es evidente que las exigencias son mayores. Guillermo Almada lo sabe, y también que «no es sencillo tener el peso del partido y estar atacando» ante rivales que se defienden bien. Frente a la Cultu por mucho que lo intentaran no fueron capaces de disponer de claras oportunidades para marcar y por eso dijo en su última comparecencia ante la prensa que «tenemos que generar más. Si tienes más tiempo la pelota, vas a poder atacar y defender mejor, vas a tener más oportunidades de ganar el partido. Tenemos que mejorar las asociaciones en área rival».

En la de un Mirandés del que dijo el entrenador del Valladolid que tiene «muy buenos futbolistas. No sé si mantendrá el 5-3-2 con el que intenta priorizar el orden. Independientemente de lo que proponga el rival, tenemos que saber contrarrestarlo. Tenemos que salir a proponer, a jugar una final, a intentar ganar y a dar una alegría a nuestra gente, insistió.

Los pucelanos llevan dos derrotas consecutivas, así que su objetivo no es otro que el de cambiar la situación y reencontrarse con el triunfo, y Almada tiene claro qué es lo que tiene que cambiar en el comportamiento de los suyos en el duelo en el que medirán sus fuerzas contra los rojillos.

«En los últimos partidos nos faltó claridad en los últimos veinte metros, pero no es algo sencillo. La entrega en los partidos y en los entrenamientos está. Sabíamos que iban a llegar las situaciones adversas y nos tienen que fortalecer y dejar aprendizaje para el presente y el futuro». En ello está el Valladolid que recibirá en Zorrilla al Mirandés mañana a las 18.30 horas.