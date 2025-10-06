El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Aspecto de las obras en Anduva. E. C.

El plazo de ofertas para crear el centro de transformación de Anduva acaba el próximo día 16

El plazo de ejecución será de dos meses y el importe máximo, con impuestos, de 394.374 euros

Ángel Garraza

Lunes, 6 de octubre 2025, 19:16

Es cuando acabará el plazo estipulado para captar las distintas ofertas que se pueden presentar al objeto de crear el centro de transformación de Anduva. ... El nuevo proyecto incluye que el importe máximo, con impuestos, asciende a 394.374 euros y que el periodo de ejecución de los trabajos es de dos meses.

