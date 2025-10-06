El plazo de ofertas para crear el centro de transformación de Anduva acaba el próximo día 16

Es cuando acabará el plazo estipulado para captar las distintas ofertas que se pueden presentar al objeto de crear el centro de transformación de Anduva. ... El nuevo proyecto incluye que el importe máximo, con impuestos, asciende a 394.374 euros y que el periodo de ejecución de los trabajos es de dos meses.

Se trata de un plan que, como ya reveló EL CORREO el mes pasado, ha sufrido un retraso en todo su proceso como consecuencia de una normativa europea que entrará en vigor a partir del próximo día 1 de enero de 2026 y que obliga a cambiar las celdas que estaban inicialmente previstas en la estructura eléctrica.

Las celdas de media/alta tensión adquiridas después de marzo de 2024 no podrán operar, incluso si ya estuvieran instaladas. Por lo tanto, se debe optar por celdas libres, de menor impacto ambiental en la labor que desarrollan de recibir las líneas eléctricas.