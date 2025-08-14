El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Podría quedarse en la primera plantilla. Blanca Saenz del Castillo

El Mirandés permanece atento al futuro de Peio Canales y Alejandro Rego

El conjunto rojillo está interesado en ambos centrocampistas y peleará por hacerse con sus servicios hasta el cierre de mercado

Toni Caballero

Jueves, 14 de agosto 2025, 00:05

Fueron dos de los primeros nombres en ser situados en la órbita mirandesista allá por finales de junio, junto al de Varela y Olabarrieta. el ... extremo firmó súbitamente por el conjunto del Ebro y Olabarrieta, en cambio, puso rumbo al FC Andorra, el principal rival de los rojillos en esta ventana de fichajes; pero aún quedan dos joyas de Lezama por las que luchar y, curiosamente, las más cotizadas.

