El Mirandés permanece atento al futuro de Peio Canales y Alejandro Rego

Fueron dos de los primeros nombres en ser situados en la órbita mirandesista allá por finales de junio, junto al de Varela y Olabarrieta. el ... extremo firmó súbitamente por el conjunto del Ebro y Olabarrieta, en cambio, puso rumbo al FC Andorra, el principal rival de los rojillos en esta ventana de fichajes; pero aún quedan dos joyas de Lezama por las que luchar y, curiosamente, las más cotizadas.

En primer lugar, esta el caso de Peio Canales. Mediocentro ofensivo, creativo, de 20 años. El de Barrika cuenta con varias propuestas encima de la mesa. El interés del Mirandés siempre ha estado presente, como el del Racing de Santander y el Andorra de Ibai Gómez, que ahora parecen llevar la delantera para hacerse con sus servicios.

El jugador continua realizando la pretemporada con el conjunto vizcaíno. Marca adelantó que en Ibaigane se había dado el visto bueno a su cesión al club del Principado, pero todavía no se ha cerrado la operación y todo hace indicar que la lesión de Sancet en el ligamento lateral interno de la rodilla derecha, que estará cerca de dos meses de baja, podría dilatar la salida del joven centrocampista.

Sea como fuere, el Mirandés sigue de cerca todos los movimientos y ya ha trasladado su interés al Athletic, esperará hasta las postrimerías del mercado para ver si surge la posibilidad de avanzar en el préstamo.

Por otra parte, está la situación de Alejandro Rego. De corte más posicional y táctico, esta otra joya de Lezama podría incluso quedarse en el primer equipo de Valverde como el quinto centrocampista. Con 22 años de edad y 192 centímetros de altura, es un medio que cubre mucho campo, bueno en la presión y de excelente trato de balón. Ideal para la salida de juego y muy importante en el equilibrio táctico, un 5 de toda la vida.

El Athletic todavía no ha decidido si se quedará de manera definitiva en la primera plantilla o si saldrá cedido para seguir creciendo. Alfredo Merino y su equipo tienen claro que podría ser un jugador diferencial, tanto por calidad técnica como por físico, de ahí que se mantengan a la espera de una oportunidad de mercado. El Sporting también se mantiene al acecho.