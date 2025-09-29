El Mirandés hace un llamamiento para arropar al equipo en Valladolid

Habrá algunos seguidores mirandesistas menos que en pasados años en idéntico escenario, pero lo que es seguro es que tampoco esta vez faltará una representación ... de la hinchada en el estadio José Zorrilla este próximo domingo, 5 de octubre, en el duelo señalado para las 18.30 horas entre el Valladolid y el Mirandés.

Dos son los autobuses que fleta la peña Rojillos de Aquende, vehículos para los que en la tarde de ayer faltaban unas pocas plazas por cubrir, si bien en la agrupación oficial del Mirandés se daba prácticamente por seguro que el segundo se completaría sin problemas.

Saldrán a las 9.30 horas del mismo domingo desde Ronda del Ferrocarril, frente a Los Sanjuaneros, viaje en el que está incluido el almuerzo y la bebida. El regreso lo llevarán a cabo a la conclusión del encuentro.

A estos seguidores que se desplazarán de forma conjunta en transporte colectivo habrá que sumar quienes lo hagan por su cuenta, principalmente en vehículos particulares. Se prevé que en torno a 300 serán los que arropen a los de Fran Justo en un nuevo desplazamiento, calidad en la que es como ha obtenido los siete puntos que el equipo acumula tras los siete encuentros disputados, fruto de dos victorias y una igualada.

Las entradas para este duelo en la localidad pucelana ya están a la venta en la tienda oficial al precio, único, de 25 euros. Estarán disponibles hasta este jueves, 2 de octubre, a las 20 horas.

A la hora de adquirir las localidades, será imprescindible indicar nombre, apellidos, DNI y correo electrónico para efectuar la compra. Las entradas se enviarán de manera digital a la dirección de email indicada.

«El equipo te necesita»

Al mismo tiempo que se anunciaba que los seguidores ya pueden retirarlas, se lanzaba por parte de la entidad un mensaje a través del cual se demanda el apoyo de la afición tras un mal resultado y unas sensaciones que no están siendo, precisamente, demasiado positivas en las últimas fechas.

«El equipo te necesita, jabato para este encuentro correspondiente a la jornada 8 de LaLiga Hypermotion, que se disputará en el José Zorrilla. Tu ánimo y tu voz nos llevarán en volandas para llevarnos los tres puntos de Valladolid», se subraya en los medios oficiales del club.

«Te esperamos en Pucela ¡Juntos, equipo y afición!», indican ante una semana que desembocará en esta cita que acogerá Zorrilla.