El Mirandés o cuando te enfrentas cada jornada a tu pasado

Si hasta un total de quince equipos de Primera División tienen en sus filas futbolistas con pasado en el Mirandés, donde han crecido para incorporarse ... posteriormente a la élite, tal y como recogió EL CORREO semanas atrás, el mismo número de conjuntos pero esta vez de Segunda División disponen de exjabatos en sus respectivas plantillas. Son ahora, por lo tanto, rivales. Prácticamente cada fin de semana, el club rojillo y estos jugadores se enfrentan a su pasado.

Lo que se traduce en que un porcentaje elevado de quienes recalan en Miranda como paso intermedio en sus carreras sigue después en el fútbol profesional. En la élite o bien en el segundo peldaño, pero se mantienen en LaLiga. Su paso a orillas del Ebro es fructífero.

Sólo seis adversarios que comparten presencia en el fútbol profesional constituyen la excepción, aunque hasta hace bien poco algunos integraban el grupo de exmirandesistas en sus equipos, como el Burgos, que se ha desprendido de Anderson Arroyo, defensa que se ha sumado al Rubin Kazan ruso. Además, Cádiz, Almería, Castellón, Granada y Cultural Leonesa no cuentan en su nómina con efectivos con pasado en el cuadro de Anduva.

Quince clubes, con exrojillos Son los equipos con exjabatos en sus filas, el mismo número que se contabilizan en Primera

Todos los demás, los quince restantes, sí. De tal manera que casi en cada jornada aparecen caras conocidas y se programan encuentros más o menos especiales para todos ellos.

El club que tienen actualmente un mayor número de exmirandesistas es el Racing. No sobre el rectángulo de juego, pero sí en todas las parcelas deportivas, ya que a Íñigo Vicente, Sangalli y Pablo Ramón se hace obligado añadir al inquilino del banquillo, que no es otro que José Alberto López, que ya integró el pasado ejercicio el cuerpo técnico del cuadro cántabro. Perteneció al Mirandés el curso 2020/21.

Y a éstos, desde este verano se ha sumado el director deportivo, Chema Aragón, cuya presencia en la entidad rojilla data desde 2017 a 2023, tras llegar como 'ojeador'. Fue el responsable del área deportiva en el último ascenso desde la extinta Segunda División B y mantuvo al equipo en la categoría con una filosofía en connivencia con el presidente del Mirandés, que perdura en la actualidad.

No obstante, sobre el verde el que cuenta con más exrojillos es el último rival, el Valladolid, un contrario llamado a pelear por el ascenso que se ha hecho este verano con Tomeo y Lachuer, a los que se añaden Meseguer y Marcos André. Todos importantes allí. El delantero brasileño está lesionado.

Tres, en el Leganés El adversario mañana en Mendizorroza cuenta con Jorge Sáenz, Franquesa y Roberto López

Quien presenta tres es el rival que llega este sábado a Mendizorroza: el Leganés. Dos son defensas, el central Jorge Sáenz y el lateral Enric Franquesa, y un centrocampista de carácter ofensivo: Roberto López.

También tres tiene el Andorra, un club que ha intentado seguir los pasos del Mirandés con éstos (el lateral izquierdo Imanol García de Albéniz, el extremo Álex Calvo y el delantero Lautaro) y otros fichajes para garantizarse, de momento, su continuidad en la categoría.

Dos militan en el Sporting: el técnico Borja Jiménez, que se ha incorporado esta semana, y el mediapunta Gelabert. También el Huesca, con el cancerbero Dani Jiménez y el defensa por el costado zurdo Julio Alonso, incluye a dos que progresaron en el Mirandés, así como el Córdoba, con el central Álex Martín y el carrilero Alcedo. O el Eibar, con el ariete Martón y el meta Luis López.

El Málaga tampoco es menos y en su plantel figuran el portero Alfonso Herrero y el extremo Joaquín Muñoz. A continuación, aparecen un grupo con uno.

Seis equipos, con uno

El Deportivo tiene a José Ángel Jurado, miembro de la plantilla del primer e histórico ascenso a Segunda División (2011/12); el Las Palmas ha fichado al central Sergio Barcia en calidad de cedido por el Legia de Varsovia. El Ceuta dispone de Bassinga, con escasa presencia en el cuadro jabato la media temporada que estuvo aquí.

El Albacete sigue con el guardameta Lizoain; el Zaragoza ha confiado en Tachi para esta campaña después de que el madrileño acabara su contrato con el Mirandés el pasado mes de junio y a la Real Sociedad B, recién ascendido, ha vuelto Dadíe.