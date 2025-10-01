El Mirandés buscará sumar sus primeros puntos en Zorrilla tras perder los cinco partidos en Segunda La última derrota data del curso 2023/24, cuando Escudero deshizo las tablas en el minuto 98 (3-2)

Ángel Garraza Miércoles, 1 de octubre 2025, 20:14

El Mirandés visitará este próximo domingo un estadio que se le ha resistido cada vez que se ha presentado allí en el fútbol profesional. Los datos revelan que ha realizado cinco visitas, saldadas todas ellas con idéntico signo: el de la derrota.

El primer capítulo en el fútbol profesional se escribió en la temporada 2014/15 y, desde entonces, ambos se han visto las caras en diez ocasiones –cinco en Zorrilla, donde ha caído siempre cuando ha jugado allí como visitante–.

Los cinco precedentes disputados en Zorrilla son negativos para los rojillos. Perdieron por 2-1 en las temporadas 2014/15 y 2015/16, mientras que la derrota más abultada se produjo en la 2016/17, curso que desembocó con el descenso del club mirandesista a la extinta Segunda B. En ese duelo, el cuadro pucelano metió la directa desde el inicio, con un gol de José Arnaiz a los cinco minutos, y se llevó la victoria por 5-0 gracias al doblete de Jaime Mata y de los otros tantos de Juan Villar y Raúl de Tomás.

Los más recientes pertenecen a esta década. En la 2021/22 se impuso por 3-1 y en la 2023/24 por 3-2, en la primera campaña de Alessio Lisci al frente del banquillo jabato. Al margen de ser la última del ciclo, fue una derrota dolorosa porque el lateral Escudero anotó el gol del triunfo en el minuto 98.

Se decidió en los instantes finales, que fueron de auténtica locura. Tras llegar al descanso 0-0, el Mirandés se adelantó en el minuto 51 (Durdov) y un doblete de Sylla en el 83 y 87 dio la vuelta al marcador. Ya en el añadido, igualó el conjunto jabato (Gabri, en el 90+1), aunque Escudero dijo la última palabra con el definitivo 3-2.

Toca cambiar la historia en una condición, la de visitante, en la que el cuadro jabato se ha mostrado más fiable en este curso.

