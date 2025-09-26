El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 26 de septiembre
Tercer partido en Mendizorroza. Avelino Gómez
Mirandés 0 -1 Zaragoza

Mal signo para el Mirandés y peores sensaciones

Un equipo rojillo muy flojo, superado por un rival que hizo lo justo para adjudicarse su primer triunfo de la temporada, encaja la tercera derrota consecutiva como local

Ángel Garraza

Viernes, 26 de septiembre 2025, 22:33

Derrota y, lo que es peor, malas sensaciones. Un conjunto rojillo muy pobre se ha convertido en la víctima perfecta para todos los que visitan ... su casa alquilada. Equipo que viene sabe que tiene garantizados los tres puntos, como el Zaragoza anoche, que consiguió su primer triunfo del curso. Todos los visitantes juegan muy cómodos y el Mirandés exhibe un nivel muy pobre.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    «Para comer la merienda tenían que chupar el dedo del pie al monitor»
  2. 2

    «Tuvo mala suerte. Le tocó a él», dicen los amigos de Haitam, el joven muerto de una puñalada en Solokoetxe
  3. 3 Descubren la razón por la que una trabajadora de Bilbao se cogía la baja siempre en la misma fecha
  4. 4

    Asesta varias puñaladas a un joven en Jardines de Albia
  5. 5 Detienen en Santutxu a un joven de 22 años acusado de tres agresiones sexuales en dos días, robo con violencia y lesiones
  6. 6 El despacho de abogados que contrató a Albert Rivera deberá indemnizarle con 1,3 millones
  7. 7

    «Los monitores iban desnudos y se duchaban con nuestras hijas e hijos en el campamento»
  8. 8 Comunicado íntegro de los monitores del campamento de Bernedo
  9. 9

    Los organizadores del campamento de Bernedo defienden las duchas mixtas como forma de «normalizar todos los cuerpos»
  10. 10 La Aemet anuncia la llegada del exhuracán Gabrielle: estas serán las zonas afectadas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mal signo para el Mirandés y peores sensaciones

Mal signo para el Mirandés y peores sensaciones