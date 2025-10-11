Juanpa: «El Mirandés demostró empaque defensivo»

Ángel Garraza Sábado, 11 de octubre 2025, 20:28 Comenta Compartir

Juanpa volvió al once inicial en la portería rojilla, donde «venimos trabajando bien, la competencia es buena, es sana y te da ese plus necesario en la categoría. Sabíamos que el Mirandés tenía que dar un paso hacia delante para marcar ese empaque defensivo para dejar de una vez la portería a cero por el trabajo de todos y lo hemos logrado», significó tras el duelo frente al Leganés.

El meta resultó providencial porque a los 46 segundos evitó el tanto del cuadro pepinero. «Es una acción que marca el devenir del partido. Es fundamental dejar la puerta a cero porque, mínimo, te da el punto. Ha sido labor de todos».

El de Ecija confesó que «eso te da mucha confianza y por ese lado, estoy contento. El míster habló conmigo en su momento y es un proceso que tienes que entender. Vengo nuevo a la categoría. Nikic es mi compañero no mi rival. No me pongo techo, quiero seguir avanzando y creciendo», expresó.

«No me pongo techo, quiero seguir creciendo y avanzando y cuando sea el momento de jugar tengo que estar preparado. Ya sabemos que Igor (Nikic) va a tener esa convocatoria con la selección y tengo que apretar. Poco a poco, es pronto aún y a seguir trabajando, que es lo que me va a dar ese plus en la categoría».

Falta experiencia «Hemos encajado goles que con más veteranía no los hubiéramos recibido»

Todos querían lograr los tres puntos, pero el cancerbero quiere dar «mucho valor a los equipos a los que te enfrentas. Es cierto que está el runrún de que parece que jugamos fuera de casa y que Anduva aprieta mucho más, pero esta es nuestra casa y nos tenemos que meter en un embudo, por decirlo de alguna forma, para sacar los puntos aquí. Hay que ser autocríticos y saber que nos está costando sacarlos en Mendizorroza».

El andaluz da «muchísima importancia a haber mantenido la puerta a cero porque los goles que hemos encajado han sido detalles que con más experiencia y veteranía de los futbolistas no se hubieran dado».

Temas

CD Mirandés