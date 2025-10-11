Juanpa: «El Mirandés demostró empaque defensivo»
El portero aseguró que «eso te da confianza» y que Nikic «es mi compañero, no mi rival»
Ángel Garraza
Sábado, 11 de octubre 2025, 20:28
Juanpa volvió al once inicial en la portería rojilla, donde «venimos trabajando bien, la competencia es buena, es sana y te da ese plus necesario en la categoría. Sabíamos que el Mirandés tenía que dar un paso hacia delante para marcar ese empaque defensivo para dejar de una vez la portería a cero por el trabajo de todos y lo hemos logrado», significó tras el duelo frente al Leganés.
El meta resultó providencial porque a los 46 segundos evitó el tanto del cuadro pepinero. «Es una acción que marca el devenir del partido. Es fundamental dejar la puerta a cero porque, mínimo, te da el punto. Ha sido labor de todos».
El de Ecija confesó que «eso te da mucha confianza y por ese lado, estoy contento. El míster habló conmigo en su momento y es un proceso que tienes que entender. Vengo nuevo a la categoría. Nikic es mi compañero no mi rival. No me pongo techo, quiero seguir avanzando y creciendo», expresó.
«No me pongo techo, quiero seguir creciendo y avanzando y cuando sea el momento de jugar tengo que estar preparado. Ya sabemos que Igor (Nikic) va a tener esa convocatoria con la selección y tengo que apretar. Poco a poco, es pronto aún y a seguir trabajando, que es lo que me va a dar ese plus en la categoría».
«Hemos encajado goles que con más veteranía no los hubiéramos recibido»
Todos querían lograr los tres puntos, pero el cancerbero quiere dar «mucho valor a los equipos a los que te enfrentas. Es cierto que está el runrún de que parece que jugamos fuera de casa y que Anduva aprieta mucho más, pero esta es nuestra casa y nos tenemos que meter en un embudo, por decirlo de alguna forma, para sacar los puntos aquí. Hay que ser autocríticos y saber que nos está costando sacarlos en Mendizorroza».
El andaluz da «muchísima importancia a haber mantenido la puerta a cero porque los goles que hemos encajado han sido detalles que con más experiencia y veteranía de los futbolistas no se hubieran dado».