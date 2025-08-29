Fran Justo tiene claro que se verá un Mirandés «mucho mejor» ante el Granada El técnico subraya que el equipo está en construcción y no esconde sus ganas de que termine en el mercado

El Club Deportivo Mirandés ha gozado de una «semana larga» para preparar el importante duelo en Los Cármenes. El preparador mirandesista, FranJusto, ha lanzado un mensaje a toda la afición, dejando claro que el equipo sigue inmerso en «un proceso de construcción», pero sin evitar su responsabilidad deportiva.

«No hemos encontrado el resultado en ninguno de los dos partidos, somos conscientes de que estamos en un proceso de construcción. Sacamos muchas conclusiones de ambos partidos. En Granada se va a ver un Mirandés mucho mejor, hemos tenido una semana larga de trabajo y estamos seguros de ello. Y así será en el futuro, cada semana que avancemos se verá un mejor equipo», aclaraba el técnico orensano.

Sobre el césped, muchas cosas que mejorar. Pero siempre con la promesa de que en Granada se va a comenzar a ver las líneas maestras de lo que viene trabajando el grupo. «Contra el Huesca fuimos capaces de llegar al último tercio pero no de transformarlo en ocasiones de gol. En tener situaciones de área. Hemos incidido en ello esta semana, hemos hecho análisis propio y trabajo semanal. Esto necesita de tiempo y de proceso, está claro. Me encantaría que se viera cuanto antes este avance, pero tenemos muchas más cosas en las que crecer para ser ese equipo que consiga victorias», sentenciaba el entrenador.

En esta línea, respecto a las nuevas llegadas que va oficializando el club, Justo celebraba la profundidad que va ganando la plantilla y tampoco escondía sus ganas de que termine el mercado veraniego.

«Son días muy intensos, tenemos ganas de que termine. Es muy importante porque de esto va a depender el equipo que tengamos para trabajar. Las cosas se están haciendo muy bien, estamos obteniendo lo que queremos dentro de nuestras posibilidades, tener las cosas lo más controladas posibles. No tengo un número de jugadores en la cabeza o una petición expresa, pero sí una calidad de esos jugadores que se incorporen para que se unan a ese grupo que ya tenemos. Hacer una plantilla de garantías y mi sensación es que la vamos a tener. Pedir un poco de paciencia, que ya no podemos pedir más, y llegar hasta el lunes a las 23.59. Entonces ya pasaremos de la vorágine a otro momento».

En frente espera un rival llamado a grandes cosas este curso. «El Granada es un candidato a pelear por el ascenso. Tiene jugadores totalmente diferenciales en la categoría, como José Arnaiz, que viene de Primera. Tienen mucho talento, varios jugadores en la última línea que pueden decidir partidos. Además de una segunda unidad. Sabemos que tienen un estadio que aprieta, pero sabemos que estamos vivos en todos los partidos hasta la última jugada. Se va a ver un mejor Mirandés y si hacemos las cosas como debemos, tendremos nuestras opciones de traernos los 3 puntos a Miranda».