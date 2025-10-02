«Estamos dolidos tras no ganar en casa; queremos recompensar a nuestra afición»

Ángel Garraza Jueves, 2 de octubre 2025, 14:49 Comenta Compartir

El ariete valenciano saltó al campo el pasado viernes en el compromiso ante el Zaragoza en el minuto 71 en sustitución de Postigo para disputar los últimos 20. Fue su debut con la camiseta del Mirandés, una vez superada la lesión que arrastraba desde pretemporada. El alicantino (24 años) ve ya la luz al final del túnel tras sufrir el siempre tortuoso camino que hay que recorrer con los contratiempos físicos. «Muy feliz de volver a jugar y de competir después de la lesión. Estoy preparado para lo que el entrenador considere y poder ayudar al equipo», ha manifestado a primera hora de esta tarde de jueves en las instalaciones de Anduva, tras el entrenamiento matinal.

«No es fácil la situación que he vivido este tiempo porque estás alejado de tus compañeros y al final, lo que uno quiere y lo que más nos gusta es jugar siempre y estar disponible cuanto antes. Entrenar, jugar y estar cerca del equipo. En el caso de las lesiones hay que tomárselo como que es parte del juego, que puede pasar; recuperarse sobre todo lo mejor posible para que cuando vuelvas estés al nivel. Hay que afrontarlo así, eso es lo más importante».

Ha visto casi siempre al Mirandés desde fuera. No obstante, recuerda que «esto acaba de empezar, quedan aún muchísimas jornadas, hay un buen equipo, un buen grupo, gente con ilusión, con hambre y estoy seguro de que va a ser una grandísima temporada».

A título personal, subraya que «voy a ayudar en todo lo que pueda, en el día a día y cuando toque competir los fines de semana. Los delanteros estamos arriba para meter goles, sumar, ganar y conseguir puntos. Estamos en ese camino.

Hay estadísticas que revelan que al Mirandés le queda trabajo por hacer; es el que menos dispara al marco rival, el que recibe más tiros, el que bota menos saques de esquina, aún no ha conseguido dejar su portería a cero... Para el ariete cedido por el Valencia, la mejora «está en el día a día, como equipo. Llevamos como bloque, todos, sólo un mes juntos. Hay que seguir mejorando para dar grandes alegrías a la afición».

Así lo ha indicado en las entrañas de un Anduva que está ahora patas arriba por mor de las obras que se ejecutan en el estadio. Aquí no puede jugar, tiene que hacerlo en el exilio de Mendizorroza, si bien este domingo lo hará en Valladolid, en una condición, la de visitante, que es como ha logrado sus siete puntos, aunque en el estadio José Zorrilla haya caído las cinco veces que allí se ha presentado en Segunda División.

«Está claro que fuera de casa hemos conseguido grandes resultados, victorias. Ahora, tenemos que trasladarlo a casa para dar una alegría a la afición. Vemos como viene cada partido a Vitoria a estar con nosotros y estamos dolidos por esa parte. El equipo está trabajando para conseguir los tres puntos como local también».

Traer los puntos de Zorrilla

Eso sí, este miembro de la plantilla sostiene que «no creo que sea un peso no haber ganado aún en casa. Juegas como local, como visitante, los puntos valen lo mismo, pero sí que nos lo tomamos así por no dar alegrías a la afición. Hay que recompensarles por el esfuerzo que están haciendo de venir a Vitoria y estamos trabajando para ganar cuanto antes en casa».

Acerca del duelo que tendrá lugar el domingo en Pucela, mantiene que «es un grandísimo equipo a pesar de que ha perdido varios partidos seguidos. Tenemos que intentar plasmar allí lo que entrenamos, a ver si nos podemos traer los puntos ante un recién descendido, que tiene la 'obligación' casi de ascender».

