Son muchas las alternancias de jugadores en el equipo titular semana tras semana. Avelino Gómez

Demasiadas variaciones en los 'onces' del Mirandés que impiden ver un equipo reconocible

Sólo cuatro jugadores de la plantilla han tenido presencia en los siete partidos disputados

María Ángeles Crespo

Domingo, 28 de septiembre 2025, 23:30

Cuando el comentario general al ver las evoluciones de un equipo es que juega de memoria, todo apunta a que, haciéndolo bien o mal según ... el criterio de quien contempla el partido, el espectador está viendo un equipo reconocible. Y lo cierto es que para conseguir que haya automatismos y que todos los protagonistas estén sincronizados, es importante que hayan compartido muchos minutos juntos.

