Demasiadas variaciones en los 'onces' del Mirandés que impiden ver un equipo reconocible

Cuando el comentario general al ver las evoluciones de un equipo es que juega de memoria, todo apunta a que, haciéndolo bien o mal según ... el criterio de quien contempla el partido, el espectador está viendo un equipo reconocible. Y lo cierto es que para conseguir que haya automatismos y que todos los protagonistas estén sincronizados, es importante que hayan compartido muchos minutos juntos.

Evidentemente todo se entrena y el trabajo que se hace en la semana es fundamental, pero no es menos cierto que aunque se diga que se juega como se entrena, no es lo mismo aplicar las enseñanzas del míster en el campo de entrenamiento midiéndote a rivales que quieren ganarte pero no te ponen las cosas imposibles, que hacerlo en competición donde tus contrarios van a intentar, por las buenas o por las malas forzar tu error y superarte.

Así las cosas para que los jugadores se conozcan y se entiendan tienen que poner en práctica lo que se trabaja compitiendo, y haciéndolo juntos. Tienen que coincidir sobre el césped en muchas ocasiones para saber cómo va a reaccionar el compañero ante una acción propia. De ahí que acabe siendo importante que, aunque se puedan y deban incluso producirse algunas variaciones en los equipos titulares para que nadie se acomode ni se considere imprescindible, haya una base; unos cuantos jugadores que estén siempre en las quinielas de los aficionados y en esas alineaciones probables de las que siempre se habla en el día anterior al partido.

El Mirandés tarda siempre en tener la plantilla completada y eso hace a veces que los entrenadores tengan difícil decidirse por los que saltarán de inicio en cada partido, pero lo cierto es que los últimos en llegar lo hicieron días antes de que se disputara la cuarta jornada liguera y, ni antes de esa fecha, ni después se ha acabado de ver semana tras semana ningún equipo idéntico. Había nuevas incorporaciones y a eso se han sumado también lesiones y sanciones, pero quizás no tantas como los cambios que en ocasiones se han producido.

Justo no ha repetido ni una sola alineación y ha habido semanas –sin ir más lejos la última–, en la que casi cabría decir que ha revolucionado el once. Martín Pascual, Iker Córdoba, Thiago y Varela se quedaron en el banquillo en el último partido para dejar paso a Postigo, Pica, Marino y Petit.

Fueron cuatro las variaciones, número que también se corresponde con el de jugadores que han tenido presencia en los siete partidos que ya se han disputado hasta la fecha y que son: Juan Gutiérrez, Medrano, Varela y Petit. El central es el único que ha estado sobre el césped durante los 630 minutos que ha habido ya en esta Liga. El también defensa Medrano tiene en su haber 561, Varela acumula 458 y el uruguayo Petit 298. Los cuatro han estado en los siete duelos pero con protagonismo diferente como queda patente al ver sus estadísticas.

Entre el equipo que debutó en Cádiz y el que jugó el pasado viernes contra el Zaragoza los cambios han sido seis. Con entradas y salidas según los partidos quienes estuvieron en el Nuevo Mirandilla y repitieron en el duelo del viernes han sido Juan, Pica, Medrano, Marino y Petit.

Sólo falta un debut

Muchas caras nuevas todos los partidos y poca continuidad con lo que no acaba de haber un equipo reconocible y que los aficionados repitan de memoria. A los jugadores ya vistos en algún partido en el último se sumaron dos debuts, el del lateral Pablo Pérez que tras superar su lesión jugó sus primeros 45 minutos y el del delantero Alberto Marí al que Justo dio 17 minutos.

Así las cosas superada la séptima jornada el único jugador con el que todavía no ha contado Fran Justo es con el delantero Etienne Eto'o. De él ha dicho que está en proceso de adaptación y que será importante. Habrá que ver cuanto tarda en vestir la elástica rojilla en un partido oficial.