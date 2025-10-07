El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Al final del duelo se le vio con un vendaje en un muslo. Factoría 9

El carrilero zurdo del Mirandés Pablo Pérez se apunta ante el Leganés

El jugador sufrió el típico 'bocadillo' en la pierna derecha y su retirada de Zorrilla en el descanso del partido se queda sólo en un susto

Ángel Garraza

Martes, 7 de octubre 2025, 19:07

Comenta

El Mirandés ganaba 0-1 en Zorrilla ante el Valladolid, al que nunca antes había vencido en su estadio en el fútbol profesional. Así se ... fueron los dos conjuntos a los vestuarios con motivo del preceptivo descanso de quince minutos. La vuelta llegó acompañada de una sorpresa porque en el bloque rojillo faltaba Pablo Pérez. Se quedó en la 'caseta' y en su lugar se incorporó Fernando Medrano. Todo hacía indicar que el no regreso al rectángulo del juego del carrilero cedido por el Atlético de Madrid era consecuencia de una dolencia, como así fue. Un contratiempo que, afortunadamente, se ha quedado en un susto, tal y como ha podido confirmar EL CORREO.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Dos fallos en la misma catenaria desataron el caos en el metro en horas punta
  2. 2

    Estos son los nombres de niña y niño que los padres prefieren en Euskadi
  3. 3

    «Desperté en Gaza, medio desnuda entre terroristas»
  4. 4 La joven bilbaína víctima de una violación se enfrenta ahora a la «propaganda basura» de Vox
  5. 5

    La falta de relevo dispara los traspasos de despachos de lotería en Bizkaia
  6. 6

    Las obras de Zorrozaurre destapan los raíles del tranvía a Algorta de 1876
  7. 7 Euskadi abrirá a familias monoparentales las ayudas de 100 euros al mes por hijo
  8. 8 Dos trabajadores heridos por una descarga eléctrica en la acería ACB en Sestao
  9. 9

    El Athletic elimina 44 butacas del palco para venderlas entre 455 y 730 euros por partido
  10. 10

    En libertad con medidas el detenido por violar a su hija en plena calle y ante su otro hijo en Lleida

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo El carrilero zurdo del Mirandés Pablo Pérez se apunta ante el Leganés

El carrilero zurdo del Mirandés Pablo Pérez se apunta ante el Leganés