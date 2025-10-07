El carrilero zurdo del Mirandés Pablo Pérez se apunta ante el Leganés

El Mirandés ganaba 0-1 en Zorrilla ante el Valladolid, al que nunca antes había vencido en su estadio en el fútbol profesional. Así se ... fueron los dos conjuntos a los vestuarios con motivo del preceptivo descanso de quince minutos. La vuelta llegó acompañada de una sorpresa porque en el bloque rojillo faltaba Pablo Pérez. Se quedó en la 'caseta' y en su lugar se incorporó Fernando Medrano. Todo hacía indicar que el no regreso al rectángulo del juego del carrilero cedido por el Atlético de Madrid era consecuencia de una dolencia, como así fue. Un contratiempo que, afortunadamente, se ha quedado en un susto, tal y como ha podido confirmar EL CORREO.

El futbolista (Madrid, 24 años) recibió un golpe en el cuádriceps de su pierna derecha en el transcurso de los primeros 45 minutos del duelo que se disputaba en tierras pucelanas. El conocido como 'bocadillo' de toda la vida (el rodillazo, la contusión, en el muslo). Se resintió, pidió el cambio y Fran Justo decidió que no jugara la segunda mitad. Si bien, no reviste gravedad.

De tal manera que las previsiones apuntan a que el '17' mirandesista entrene lo que resta de semana con normalidad y pueda ser de la partida, salvo que medie alguna incidencia en los entrenamientos que faltan antes de recibir al cuadro pepinero, este próximo sábado (16.15 horas).

El madrileño ha jugado los dos últimos partidos. Prácticamente la segunda parte completa del choque anterior en Vitoria ante el Zaragoza (jugó 44 minutos) y en Valladolid partió como titular por primera vez en lo que va de temporada. Allí participó en la primera parte.

En estas dos apariciones ha dejado muestras de la profundidad que puede aportar por el flanco zurdo. Tiene buen pie y sus envíos al área pueden traducirse en un arma ofensiva. Se lesionó justo antes del primer duelo liguero y se ha perdido un total de seis, además de la mitad del octavo. Si no surgen anomalías, el jugador rojillo estará disponible este próximo fin de semana, el cuarto que juega el Mirandés como local.

Juanpa ocupará la portería mirandesista al estar convocado Nikic con Montenegro

Quien en la jornada novena no lo estará es el portero Nikic. Semanas atrás se anunció la convocatoria del cancerbero con su selección, Montenegro, por lo que se perderá esta cita con su actual equipo.

Tras no poder acudir a la última llamada con el combinado balcánico por un contratiempo en forma de lesión, vuelve a ser citado y defenderá en el actual parón internacional la camiseta de una selección que jugará mañana ante Islas Feroe (a domicilio) y el próximo lunes, en su territorio, ante Liechtenstein.

De tal manera que el guardameta jabato se perderá el encuentro frente al Leganés en Mendizorroza. Es el único en el que causa baja con motivo de esta ventana creada para jugar partidos clasificatorios de cara al próximo Mundial de 2026.

Nikic se ausentará hasta el 13 de octubre. Se prevé que el miércoles, 15, pueda incorporarse a los entrenamientos con el Mirandés para encarar el envite siguiente en Ceuta.

Así que este sábado le tocará a Juanpa defender el marco rojillo. Ya fue titular en el primer choque en Cádiz (1-0), ante el Albacete (1-4) y se sumó en la segunda parte frente al Granada en los Cármenes (1-2). Ha intervenido en los dos triunfos.