Buen escenario y un gran rival para que el Mirandés remonte el vuelo

El Mirandés ha tenido en esta ocasión una semana larga para preparar su partido, algo que para Justo ha sido bueno ya que ha permitido « ... pasar el duelo tras una derrota dura». A partir de ahí se ha «trabajado bien y ha sido bueno porque después de un partido en el que no tuvimos nuestro mejor día lo que tenemos que hacer es trabajar mucho y hablar poco».

La salida a la que se enfrenta el conjunto rojillo va a ser difícil donde las haya, pero teniendo en cuenta el comportamiento del equipo como local y como visitante, parece que jugar en campo ajeno es casi un alivio. Dice el técnico que quizás Zorrilla «no es el escenario más idílico, lo que queremos es jugar de locales y con nuestra gente, pero el equipo lo está haciendo bien fuera de casa. Tenemos que olvidarnos de fuera o dentro y lo que tenemos que ver es lo que hacemos cada semana, intentar crecer, mejorar y no dar pasos hacia atrás».

En eso se está trabajando y apunta que en un gran escenario y ante un buen rival, como cree que lo serán todos cuando el Mirandés como visitante, «tenemos la oportunidad de hacer muy bien las cosas ante uno de los favoritos y ante una de las mejores plantillas para dar la vuelta a la sensación del viernes pasado», así que este partido dice que «nos tiene que motivar mucho para demostrar que estamos capacitados para competir en la categoría contra los mejores equipos». Eso sí para hacerlo con garantías sabe el entrenador que «el equipo tiene que mejorar. Estamos muy lejos de lo que queremos ser, sabemos el proceso que nos toca vivir, en ello estamos y ya se tienen que ver esos atisbos de mejoría».

Para que nos podamos acercar a la idea de equipo que tiene echó la vista atrás y evocó el rendimiento de los suyos frente al Albacete. Insistió en que aún tienen que establecerse las sinergias entre los jugadores que entrenen y jueguen juntos para «rendir mejor cada vez».

Se mostró consciente de que la situación no es la que todo el mundo desearía pero volvió a poner sobre la mesa su nivel de compromiso y dijo que lo que tiene que hacer es «seguir trabajando, meter horas, y transmitir a los chicos mi confianza en ellos porque están capacitados para hacer un buen trabajo y un buen año. Me ha tocado crear muchos equipos desde cero, sé lo que cuesta y aunque todos sabemos lo que cuesta que llegue la mejor versión, llegará. Estoy seguro de que al pasar el primer tercio de la competición vamos a estar cerca de ese Mirandés que todos queremos».

Semana tras semana el conjunto rojillo se enfrenta a pruebas de fuego, y visitar el campo pucelano será otra muy complicada. No en vano los blanquiviolestas tienen como objetivo regresar a Primera y son una de las escuadras que aparece en todas las quinielas para conseguirlo.

Así lo cree Justo porque «por capacidad individual y colectiva, por institución, por ritmo de juego, por presión, por verticalidad, por recursos ofensivos es uno de los favoritos». Dicho lo cual argumentó que en esta Segunda División «todos los equipos los tienen».

Todos, incluido el Mirandés que tendrá que centrarse «en mejorar todo lo que no se hizo bien el viernes. El partido va a tener fases y tendremos que ser capaces de dar respuesta a todas las circunstancias que se produzcan».

Por eso apunta el técnico que en Zorrilla el suyo tendrá que ser un equipo «sólido, enérgico, fuerte, con una mentalidad competitiva como requiere la categoría, y si somos capaces de desarrollar todo esto, seguro que vamos a tener nuestras opciones de traernos el partido».

Del equipo de Guillermo Almada, lo que también apuntó fue que es uno de los más verticales, «es el equipo que menos pases permite al equipo contrario, uno de los que más alto presiona, nos va a acosar y a meter en el último tercio del campo, lo sabemos».

Y como es algo conocido apuntó que durante la larga semana de preparación han podido analizar todo esto, que lo han trabajado y que también lo han hecho para «crecer como equipo en el modelo propio, independientemente del partido del domingo porque es algo que nos tiene que preocupar más que el partido de cada domingo».

Está convencido de que el Mirandés va a tener su momento «tendremos nuestras posibilidades.Sabemos cuáles son su debilidades y vamos a agarrarnos al partido y a poner en aprietos al Valladolid.

Gracias y perdón

Lo va a intentar el Mirandés en un campo en el que nunca ha conseguido ni tan siquiera puntuar. Va a buscar romper esa estadística frente a un buen puñado de mirandesistas que a buen seguro les insuflarán aliento.

Para esos rojillos que nunca faltan en las gradas de estadios ajenos y que les arropan también en Mendizorroza tuvo justo palabras de agradecimiento. «Queremos conseguir tardes de buen rendimiento como se merece toda la gente que nos está apoyando y dando ánimos cuando no somos capaces de encontrar los mejores resultados. Lo que quiero es, además de agradecérselo, pedir perdón por no conseguirlo y decir que estamos trabajando para que llegue cuanto antes».

Este domingo el conjunto rojillo acude a un gran escenario, tendrá enfrente a un gran rival y, por lo tanto, una gran oportunidad para romper estadísticas y remontar el vuelo.