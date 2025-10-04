El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Justo quiere que se vuelva a disfrutar con la imagen que el equipo ofreció en Albacete. Carlos Gil-Roig

Buen escenario y un gran rival para que el Mirandés remonte el vuelo

Fran Justo confía en que en Zorrilla se perciban «esos atisbos de mejoría que ya se tienen que ver en el equipo»

María Ángeles Crespo

Sábado, 4 de octubre 2025, 14:57

Comenta

El Mirandés ha tenido en esta ocasión una semana larga para preparar su partido, algo que para Justo ha sido bueno ya que ha permitido « ... pasar el duelo tras una derrota dura». A partir de ahí se ha «trabajado bien y ha sido bueno porque después de un partido en el que no tuvimos nuestro mejor día lo que tenemos que hacer es trabajar mucho y hablar poco».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Polémica por una bandera del Athletic en una comunidad de vecinos de Madrid: «Nos han obligado a quitarla de la ventana»
  2. 2

    Los monitores de Bernedo afirman que no les constan casos de violencia sexual y dicen sentirse «linchados»
  3. 3

    Dos exetarras, entre los 50 activistas de la Flotilla propalestina detenidos por Israel
  4. 4

    Las últimas denuncias sobre Bernedo hablan de monitores teniendo sexo y paseando desnudos
  5. 5 La planta de moda que ayuda a dormir, potencia la memoria y mejora la salud sexual
  6. 6

    Avalan el despido a un trabajador de ITP de baja por una lesión en el hombro que daba clases de boxeo en Barakaldo
  7. 7 El recibimiento sorpresa en plena calle al canterano Ibon Sánchez por su debut con el Athletic
  8. 8 Getxo y Berango chocan por el tráfico que generan los vecinos de 400 nuevos pisos
  9. 9 El enganchón de Luis de la Fuente con un periodista por Nico Williams y Lamine Yamal: «¿Has jugado a fútbol?»
  10. 10

    Un perro muerde a un niño de 4 años en la espalda y el cuello: «Metí las manos en la mandíbula pero le tenía muy enganchado»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Buen escenario y un gran rival para que el Mirandés remonte el vuelo

Buen escenario y un gran rival para que el Mirandés remonte el vuelo