Bauza es el primer jugador del Mirandés apercibido al llegar a las cuatro tarjetas

La de este sábado será la novena fecha del calendario de la presente temporada 2025/26. Una cita ante la que un miembro de la ... plantilla mirandesista, Bauza, llega con cuatro tarjetas amarillas, de tal manera que cuando perciba una más se verá obligado a descansar en la jornada siguiente al tener que cumplir ciclo de amonestaciones.

El futbolista que llegó a préstamo del Espanyol ha recibido las cartulinas ante Granada, Albacete, Andorra y Zaragoza, por lo que está al borde de la suspensión. Está siendo, de momento, uno de los efectivos más destacados del curso por parte mirandesista al haber contabilizado ya dos dianas.

Al balear le sigue en la mlista de 'tarjeteados' Juan Gutiérrez. El central cántrabro ha sido objeto de la atención arbitral en tres ocasiones: contra Cádiz en la primera jornada, Huesca, en la segunda, y frente al Deportivo. El resto, cuenta con dos como máximo (Barea, Marino, Martín Pascual, Iker Córdoba) a estas alturas de la competición.

Con una figura el portero Nikic, que es baja para la cita contra el Leganés al estar convocado con su selección de Montenegro, así como Thiago Helguera, Iker Medrano, Iker Varela, Hugo Novoa, Pablo Pérez, Pica y Carlos Fernández.