«Debemos tener las mismas oportunidades»

Desde niña, me gustaban las matemáticas, la ciencia y la tecnología. Siempre quise entender cómo funcionaban las cosas y tuve la suerte de crecer en ... un entorno que alimentó esa curiosidad. Nunca sentí que había límites por ser mujer, gracias a las mujeres que tenía cerca y a los hombres que confiaron en mí. Así, estudié Ingeniería Química, me doctoré mientras trabajaba y hoy coordino el área de I+D del CTME.

No fue un camino fácil, pero ¿alguno lo es? Nunca sentí una exclusión clara por ser mujer, aunque más de una vez noté cierta duda sobre mis capacidades solo por mi género.

Para mí, el feminismo es la única opción. No es una lucha contra nadie, sino la forma de asegurar que todos tengamos las mismas oportunidades. No se trata de ser iguales en todo, sino de que nuestras diferencias no nos resten derechos. Se trata de que ninguna niña dude de su potencial y de que ninguna mujer tenga que justificar su éxito. Estamos en 2025 y la igualdad todavía sigue siendo un derecho por el que tenemos que trabajar de forma colectiva con nuestra actitud y con cada gesto y decisión que tomemos.