La selectividad arranca en Miranda con San Juan como el mejor estímulo

Mucho menos calurosa que en años anteriores, con un día plomizo y con cerca de 17 grados centígrados de temperatura, la mañana de la primera ... jornada de las pruebas de la EBAU se ha desarrollado de forma fluida y con los estudiantes totalmente centrados en los folios que tenían delante. El Pabellón del Ebro del Instituto Fray Pedro de Urbina ha vuelto a ejercer de sede de los exámenes de la selectividad, una convocatoria ordinaria en la que estaban registrados 171 alumnos de nuestra ciudad y a la que, finalmente, han concurrido un total de 164, una veintena más que en el curso anterior.

Una vez más, la selectividad se inauguraba con la prueba de Lengua y Literatura, asignatura troncal y obligatoria para todos los alumnos. Antes de entrar al pabellón municipal, en el marco de la presentación de alumnos en el exterior, muchos nervios, apuntes en mano y numerosas ojeras, evidenciando que la última noche de estudio había sido larga.

«Veníamos con nervios, pero ahora ya no hay tantos después del primer examen», comentaba Silvia López, una joven mirandesa que buscará estudiar el Grado de Psicología una vez concluya la EBAU. Junto a ella, sus compañeros aprovechaban para dar un último repaso a la biografía y obra de grandes filósofos como Platón, Aristóteles o Nietzsche, entre otros, antes de enfrentarse a la segunda evaluación de la selectividad, Filosofía, la que para muchos es el 'coco' de este año.

«Filosofía es el más complicado del día de hoy y posiblemente de toda la selectividad. Es el que más miedo nos da. Lengua ha ido relativamente bien, se han portado, ha sido asequible y no han rebuscado demasiado», comentaban los estudiantes, sentados en un banco, justo antes de volver a los pupitres del Pabellón del Ebro.

Gonzalo Huertos quiere estudiar ADE, Gonzalo Silluro tira por Ciencias de la Actividad Física y del Deporte y Diego Martín de Unzueta prefiere el Grado de Filosofía. Todos ellos se mostraban «contentos» con el primer examen, pero coincidían en destacar que, en la EBAUde este curso lectivo, «no se puede elegir tanto como el año pasado, que tenían más opción de quitarse temas de estudiar y demás. Ahora hay que estudiarse todo el bloque, puedes descartarte de muy poca cosa, de uno o dos temas. Y también hay más práctica».

Para el horario vespertino, harán su puesta en escena las modalidades optativas o no obligatorias, tales como Química, Geografía o Diseño, entre otras muchas. Por delante, la jornada de mañana deparará los exámenes de Inglés, la segunda asignatura más temida, y de Historia de España, antes de dar paso de nuevo a las optativas. Para el tercer y último día de selectividad, Matemáticas se llevará casi toda la atención el jueves, pero también se examinaran de Latín II, Dibujo Artístico II, Artes Escénicas, Análisis Musical II, Ciencias Generales e incompatibilidades.

Según el tribunal de la EBAU, la jornada avanza sin mayores obstáculos y con una «temperatura perfecta». Por su parte, los alumnos no dudaban en reconocer que, una vez que superen la prueba de Inglés de mañana, todo irá cuesta abajo.

Asimismo, al ser preguntados por las Fiestas de San Juan del Monte, las tímidas sonrisas de ilusión no tardaron en dibujarse en sus caras. «Tenemos muchas ganas, además este año ha pillado muy bien. Es mucho mejor que los exámenes sean antes, no después de fiestas, y así podremos disfrutarlas», cerraban. Para aquellos que no superen la convocatoria ordinaria, los días 8, 9 y 10 de julio tendrá lugar la convocatoria extraordinaria de la selectividad.