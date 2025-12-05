El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La propuesta audiovisual ha sido grabada en la Casa de Cultura. E. C

La Regadera celebra su décimo aniversario lanzando 'Por amar al arte 2.0'

La banda mirandesa ha lanzado una segunda edición de la histórica canción acompañada de un videoclip

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:13

Comenta

Se trata de, muy posiblemente, una de las canciones más redondas de la banda mirandesa La Regadera. Enmarcada en el disco 'Dormir es de Cobardes', lanzado en 2019, 'Por amar al arte' es uno de los temas más coreados en cada concierto, una obra repleta de critica social que cuenta con decenas de miles de escuchas en las plataformas digitales.

Ahora, como uno de los actos de cierre del décimo aniversario del colectivo, los mirandeses han decidido editar una segunda parte titulada 'Por amar al arte 2.0', con la misma letra y diferente instrumental, acompañada de un videocplip grabado en la Casa de Cultura. En él, se pueden apreciar distintas fotografías que resumen la trayectoria del grupo.

«Es nuestra forma de celebrar diez años, dándole una nueva vida a una de nuestras canciones más queridas, con un sonido más fresco y actual, pero con el mismo corazón de siempre. Es un regalo para quienes habéis estado ahí desde el principio, y otro paso más junto a 'Auténtico' y 'La llama del camino' hacia todo lo que viene en 2026». avanzan.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  5. 5 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  6. 6

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  9. 9 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  10. 10 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Regadera celebra su décimo aniversario lanzando 'Por amar al arte 2.0'

La Regadera celebra su décimo aniversario lanzando &#039;Por amar al arte 2.0&#039;