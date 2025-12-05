La Regadera celebra su décimo aniversario lanzando 'Por amar al arte 2.0' La banda mirandesa ha lanzado una segunda edición de la histórica canción acompañada de un videoclip

Toni Caballero Miranda de Ebro Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:13 Comenta Compartir

Se trata de, muy posiblemente, una de las canciones más redondas de la banda mirandesa La Regadera. Enmarcada en el disco 'Dormir es de Cobardes', lanzado en 2019, 'Por amar al arte' es uno de los temas más coreados en cada concierto, una obra repleta de critica social que cuenta con decenas de miles de escuchas en las plataformas digitales.

Ahora, como uno de los actos de cierre del décimo aniversario del colectivo, los mirandeses han decidido editar una segunda parte titulada 'Por amar al arte 2.0', con la misma letra y diferente instrumental, acompañada de un videocplip grabado en la Casa de Cultura. En él, se pueden apreciar distintas fotografías que resumen la trayectoria del grupo.

«Es nuestra forma de celebrar diez años, dándole una nueva vida a una de nuestras canciones más queridas, con un sonido más fresco y actual, pero con el mismo corazón de siempre. Es un regalo para quienes habéis estado ahí desde el principio, y otro paso más junto a 'Auténtico' y 'La llama del camino' hacia todo lo que viene en 2026». avanzan.

Temas

Miranda de Ebro