La Historia tiende a presentar los avances sociales conseguidos por las mujeres como la consecuencia de un progreso que marcha por sí solo, como el ... resultado de un proceso en el que, en todo caso, las mujeres no han influido. La reconstrucción de la Historia muestra que las mujeres sólo han logrado conquistas sociales allí donde y cuando ha habido mujeres luchando.

El feminismo aboga por la igualdad de género y el empoderamiento de las mujeres. Su objetivo es desafiar y superar las desigualdades y discriminaciones que sufren las mujeres en el mundo por el mero hecho de serlo, promoviendo sociedades más justas e igualitarias. La cuestión es bien simple, y lo que pide es algo que es de justicia: la igualdad de derechos que pasa por cambiar un sistema sociopolítico que está dominado por el patriarcado. Ser feminista no significa que pensemos que las mujeres merecemos derechos especiales; significa que sabemos que merecemos lo mismo. El feminismo no habla de superioridad. No luchamos por ser «más», luchamos por ser «igual».

Transformar las sociedades significa transformar las relaciones de poder entre hombres y mujeres, ricos y pobres, hacia la igualdad y la justicia. Es imposible lograrlo en un solo país, por ello, para hacer frente al imperialismo y al colonialismo, es necesario seguir construyendo un feminismo internacionalista basado en la solidaridad. El camino no está siendo rápido ni fácil, pero no hay, ni habrá, una alternativa mejor.