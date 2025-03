«Muchos aún se sorprenden de ver a una jefa»

Comenta Compartir

Nunca he cobrado menos que ningún compañero por el hecho de ser mujer. Soy periodista y, tras ejercer durante diez años decidí cambiar de sector ... y, años más tarde, emprendí mi negocio de hostelería. Cuando me hablan de feminismo sé que aún queda mucho camino por recorrer pero en mi caso ni cuando era periodista ni cuando trabajaba como camarera he tenido que hacer ningún tipo de reclamación salarial por mi género femenino.

Ahora, como gerente, me asombra escuchar que hay sectores en los que las mujeres cobran menos que los hombres. Los convenios no hacen distinción de género, se aplican a todos por igual y creo que en eso estamos trabajando todos a una, pero no todo es así de simple. Para 'muchos, muchísimos' el sector hostelero es 'cosa de hombres'. Paso muchas horas en mi restaurante y recibo casi a diario la misma pregunta del otro lado de la barra. «Hola, ¿podría hablar con el jefe? ¿Está el jefe? Aquí la tiene, la jefa», y se quedan parados. Dan por hecho en un porcentaje alto que detrás de un negocio de hostelería hay un hombre y a mí me produce satisfacción indicarles que este lugar lo regenta una mujer, pero es cierto que me desgasta tener que repetir siempre lo mismo y cuando lo pienso me da mucha pena que aún quede tanto trabajo por hacer en materia de feminismo.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Ya eres suscriptor/a? Inicia sesión