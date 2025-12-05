Dos acusados de un delito contra los recursos naturales en Miranda por el vertido de Azucarera al Bayas

Dos personas de 38 y 45 años han sido puestas a disposición judicial por la Guardia Civil al ser consideradas presuntas responsables de un delito ... contra los recursos naturales por el vertido de Azucarera al Bayas.

Los hechos de los que se les acusan se remontan al pasado 1 de agosto, cuando el Seprona tuvo conocimiento de la presencia de peces muertos en ese río. Desplazados efectivos al paraje, se verificó el avistamiento y afección al Medio Ambiente, al encontrar fauna piscícola flotando en el cauce, por lo que se tomaron muestras para su posterior análisis.

Conjuntamente agentes de la benemérita, de Medio Ambiente y de la Confederación Hidrográfica del Ebro recorrieron el cauce hasta localizar el punto de vertido, de donde manaba un flujo continuo de un líquido de color tostado en proceso de fermentación de Azucarera que desprendía un singular olor ácido, por lo que las primeras averiguaciones indicaban un origen claramente orgánico.

El acceso de este residuo al río provenía, según detalla en su informe la Guardia Civil, de lo que parecía un antiguo desagüe perteneciente a la fábrica remolachera, que fue inspeccionada días después, en presencia de responsables de la misma.

Las conclusiones a las que se ha llegado tras semanas de exhaustiva investigación apuntan a un incidente que, si bien aislado, provocó un vertido por una zona que en el pasado fue un colector autorizado; y que aunque ahora está en desuso, «posiblemente no fue sellado en su día o se hizo incorrectamente».

Como resultado de las investigaciones, se determinó que la filtración tuvo su origen a raíz de un proceso de vaciado y limpieza de unos de los depósitos de la empresa; el flujo resultante discurrió por un sistema subterráneo de galerías muy antiguas no entubadas, donde en una derivación del sistema -deteriorado por desuso y paso del tiempo- encontró salida y terminó filtrándose, no sólo al terreno sino también al torrente, siendo ésta la causa de la mortandad de los peces.

Junto con las diligencias instruidas, los responsables de la fábrica han sido puestos a disposición de los Juzgados de Miranda, por un delito contra los recursos naturales.