El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La Bonoloto de hoy miércoles: comprobar resultados del 8 de octubre
Piden medidas que garanticen la seguridad vial y el desarrollo de la actividad del parque. Avelino Gómez

Denuncian «afán recaudatorio» municipal contra los camioneros de Las Californias en Miranda

CC OO habla de la «posible persecución» contra los transportistas por parte de una Policía Local empujada a una actuación «continuada» en el parque industrial

Toni Caballero

Miranda de Ebro

Miércoles, 8 de octubre 2025, 23:51

Comenta

Si hace escasos meses tanto los vecinos de Las Matillas como los propios trabajadores y empresarios radicados en el polígono mirandés de Las Californias hablaban ... del ininterrumpido escenario de suciedad y la inoperancia policial imperante en el parque; ahora es el sindicato CCOO el que alza la voz para denunciar «un aparente afán recaudatorio y la posible persecución a los transportistas» que acceden a la zona.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La jefa de producción de obra, un padre de cinco hijos, un trabajador ecuatoriano y otro guineano: las vidas sepultadas por un futuro hotel de lujo
  2. 2

    Rafa Mir, procesado por agresión sexual con violencia
  3. 3 ¿Cuánto dinero necesito para jubilarme tranquilo y no perder calidad de vida con mi futura pensión?
  4. 4

    «Hemos quitado la manilla de ventanas y puertas para que mi hija no huya ni se suicide»
  5. 5 La tortilla de patata picante de un restaurante bilbaíno que es la segunda mejor de España
  6. 6

    Rego y Navarro, un soplo de aire fresco
  7. 7

    El absentismo en Osakidetza escala hasta el 10,5%: 4.000 trabajadores faltan de media al día
  8. 8

    Uno de los fundadores de Loreak Mendian rescata la marca en el proceso concursal de Ternua
  9. 9

    Ternua vende por partes su negocio para afrontar la deuda y Loreak Mendian ya tiene comprador
  10. 10

    4 detenidos y 40 identificados en una megarredada contra la venta ilegal en Cortes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Denuncian «afán recaudatorio» municipal contra los camioneros de Las Californias en Miranda

Denuncian «afán recaudatorio» municipal contra los camioneros de Las Californias en Miranda