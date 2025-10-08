Denuncian «afán recaudatorio» municipal contra los camioneros de Las Californias en Miranda

Si hace escasos meses tanto los vecinos de Las Matillas como los propios trabajadores y empresarios radicados en el polígono mirandés de Las Californias hablaban ... del ininterrumpido escenario de suciedad y la inoperancia policial imperante en el parque; ahora es el sindicato CCOO el que alza la voz para denunciar «un aparente afán recaudatorio y la posible persecución a los transportistas» que acceden a la zona.

La sección municipal del citado sindicato muestra gran «preocupación» ante el motivo que parece estar guiando la actuación municipal hacia los camioneros que desarrollan su labor profesional en los aledaños de la calle Riberas del Ebro, sede de grandes hipermercados.

Así pues, subrayan que, en los últimos meses, la Policía Local «está siendo instruida para mantener una vigilancia y actuación continuadas frente a los camiones que acceden o estacionan en esta zona industrial donde, de manera difícil de comprender, no se permite el estacionamiento e incluso se restringe la circulación de vehículos pesados en algunos puntos».

Estas directrices, aportan desde CCOO, «vienen de la Jefatura de Policía Local, que ordena a todos los turnos de servicio acudir a denunciar dichas infracciones generando una posible persecución injustificada hacia estos profesionales del transporte».

En este sentido, consideran que esta situación «carece de sentido práctico y de eficiencia administrativa», puesto que supone «un uso desproporcionado de recursos policiales y desvía a los agentes de otras labores esenciales para el servicio público». Tanto es así que los agentes municipales han solicitado «en diversas ocasiones» que se busquen soluciones alternativas, como la instalación de medios físicos que impidan el estacionamiento de camiones, si realmente se considera un problema de tal magnitud.

«Resulta llamativo que, en los últimos tiempos, se haya instalado una cantidad desproporcionada de bolardos en distintas calles del casco urbano, mientras no se utilizan estas medidas en zonas en las que realmente tendrían una función de utilidad», reiteran.

Perjuicio

Por otra parte, desde el sindicato se deja claro que esta vigilancia continuada se erige en «un grave perjuicio para los transportistas», dado que este enclave es uno de los pocos puntos de la ruta europea E-15 (A-1 en España) con acceso directo a hipermercados, «lo que facilita el aprovisionamiento necesario para traslados internacionales. La imposibilidad de acceder o estacionar en esta zona dificulta notablemente su labor y afecta a la actividad económica de Miranda».

También en esta línea, algunos agentes municipales consultados concuerdan en que «será de los pocos Polígonos a los que no pueden acceder los camioneros. Es cierto que tienen señales que les indican que no entren ni estacionen, pero también tendrán que comer en sus trayectos. Tenemos obligación de ir todos los días y, a un camionero nacional puedes dejarle la denuncia e irte pero, si es extranjero, hay que esperar a que venga para recoger el dinero en mano porque no tienen domicilio aquí y no les llegaría. Las patrullas están allí mucho tiempo denunciando cuando hay otras labores que atender».

Por todas estas razones, el sindicato CCOO exige a la Corporación Municipal que reconsidere estas directrices y escuche las propuestas de los agentes de la Policía Local así como de los propios transportistas. «Que adopte medidas racionales y equilibradas que garanticen tanto la seguridad vial como el desarrollo normal de la actividad industrial del parque», concluyen los representantes.