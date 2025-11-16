Una cita para aprender a descifras las claves de la comunicación no verbal

«La comunicación no verbal es un idioma universal que todos hablamos, pero que muy pocos entendemos». Partiendo de ese convencimiento, la mirandesa Virginia Vargas, ... analista en comunicación no verbal, se ha propuesto enseñar a manejarnos con ese lenguaje y a descubrir el impacto que tiene en cuestiones de liderazgo, negociación o en las propias relaciones interpersonales.

Lo hará en un evento que se desarrollará el próximo viernes, 21 de noviembre, en el Palacio de Congresos Europa, de la capital alavesa, donde espera reunir a un centenar de líderes empresariales, profesionales y entusiastas del crecimiento personal. Tras asistir a diversos congresos como ponente, Vargas echaba de menos uno dedicado en exclusiva a aspectos de la comunicación no verbal, pero en el que los ponentes no fueran expertos en ese campo, si no en otros muchos que influyen de manera muy notable en el mensaje que damos. Y se lanzó a ello. «Hice un listado de cuáles serían mis ponentes ideales, contacté con ellos y, tuve la suerte de que todos me dijeron que sí», explicó.

Eso es el Summit Gasteiz, que se desarrollará a lo largo de toda la mañana. Arrancará a las 9.00 con un bloque dedicado lo visible y lo científico de la comunicación no verbal, en el que participará Annita Ruiz, experta en comunicación e imagen que, bajo el concepto 'la ropa habla', analizará cómo la elección estética puede convertirse en una herramienta de poder.

Después llegará el turno de Cristian Salomoni, psicólogo criminalista, que analizará la conducta para descubrir la verdad que se esconde detrás de cada gesto.

Tras ellos habrá una mesa redonda sobre 'decodificar el mensaje', antes de dar paso al segundo bloque del evento, que girará en torno a las emociones, a lo humano y lo profundo, y que tendrá como uno de los protagonistas a los fotógrafos mirandeses People; a los que seguirá la charla de la fisioterapeuta María Bartolomé, que expondrá la relación que hay entre síntomas físicos y emociones bloqueadas.

Tras ella llegará otro debate centrado en la gastronomía, en el que participarán el cocinero mirandés como Luis Hernani y la jefa de sala de su restaurante Mano Lenta, Ana Sánchez. A ellos se sumará Aitor Carmona, influencer conocido como El Gastronauta Alavés.

En el bloque final, el de la estrategia, estará Sandra Iruela, ingeniera química, perfumista y experta en marketing sensorial, que ha colaborado con grandes firmas como Dior, Shiseido o Ikea. Después, dará paso a Carolina Sebastián, experta en el desarrollo de líderes, ejecutivos y CEOs que buscan dominar el inglés global y comunicarse con seguridad en entornos profesionales.

El cierre del evento lo protagonizarán empresarios alavesas que hablarán sobre 'El negocio de la influencia: comunicación, marca y éxito'.

Las personas interesadas en asistir al congreso y empezar a aprender a descifrar algunas de las claves de la comunicación no verbal en su más amplia vertiente, pueden adquirir una entrada a través de www.summitgasteiz.es por 81,60 euros. Aunque también existe la opción de hacerse con un pase VIP por 183,60, que incluye, entre otras cosas, una tarde de actividades culturales y pinchopote con algunos de los ponentes.