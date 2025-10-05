El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Urgente La Bonoloto del domingo deja 44.000 euros en Bilbao
Estampas de diversos varrios de la ciudad. Fotos: Avelino Gómez

Los barrios mirandeses alzan la voz

Los vecinos de las diferentes zonas de la ciudad piden al Equipo de Gobierno que escuchen sus peticiones y traten de solucionar sus problemas

Javier Alonso

Domingo, 5 de octubre 2025, 23:32

En una ciudad con tantos barrios es realmente difícil que todos estén satisfechos. Lo cierto es que en cada uno de ellos se sabe perfectamente ... cuáles son las deficiencias o necesidades que tienen. El Crucero, el Poblado de Los Ángeles, Las Matillas, Bardauri y la Urbanización El Lago, son solo algunas muestras de zonas mirandesas a las que, con el paso de los años, se les han ido reduciendo los servicios, como fruteros que acuden al barrio y han dejado de hacerlo o bares o restaurantes que cierran por cualquier circunstancia entre tantas otras cosas que han ido descuidando al barrio cada vez más. Cada AAVV tiene sus quejas y peticiones, desde daños en infraestructuras hasta temas de limpieza o tráfico, problemas que resultan realmente molestos a los vecinos. «Nos gustaría que se gestionaran con más rapidez las demandas, aunque también es cierto que somos más barrios y hay que repartir el dinero y reparar las deficiencias de todos», apuntan desde Bardauri. Sin embargo, en todas las Asociaciones son plenamente conscientes de que las cosas llevan un tiempo de gestión y que hay algunas más urgentes que otras en función de su envergadura.

