Los barrios mirandeses alzan la voz

En una ciudad con tantos barrios es realmente difícil que todos estén satisfechos. Lo cierto es que en cada uno de ellos se sabe perfectamente ... cuáles son las deficiencias o necesidades que tienen. El Crucero, el Poblado de Los Ángeles, Las Matillas, Bardauri y la Urbanización El Lago, son solo algunas muestras de zonas mirandesas a las que, con el paso de los años, se les han ido reduciendo los servicios, como fruteros que acuden al barrio y han dejado de hacerlo o bares o restaurantes que cierran por cualquier circunstancia entre tantas otras cosas que han ido descuidando al barrio cada vez más. Cada AAVV tiene sus quejas y peticiones, desde daños en infraestructuras hasta temas de limpieza o tráfico, problemas que resultan realmente molestos a los vecinos. «Nos gustaría que se gestionaran con más rapidez las demandas, aunque también es cierto que somos más barrios y hay que repartir el dinero y reparar las deficiencias de todos», apuntan desde Bardauri. Sin embargo, en todas las Asociaciones son plenamente conscientes de que las cosas llevan un tiempo de gestión y que hay algunas más urgentes que otras en función de su envergadura.

Lo que está claro es que aquellos barrios que están más alejados del centro de la ciudad tienen que hacer ciertos esfuerzos como, por ejemplo, coger el coche para ir a hacer cualquier recado por pequeño que sea, ya que en la propia zona donde viven no disponen de comercios y establecimientos.

Reclamaciones

Desde las Asociaciones de Vecinos de las cinco zonas mencionadas, (Crucero, Los Ángeles, Matillas, Bardauri y El Lago) han desvelado a El Correo cuales son las reclamaciones que han reportado a la Administración Local pero que todavía no han recibido una solución. Por otro lado, también han comentado cuales son sus sensaciones respecto a ciertos temas polémicos, como las pruebas de peatonalización del Casco Histórico de la ciudad que les están afectando en el transcurso de sus vidas.

Desperfectos en espacios públicos como parques infantiles, ruido constante por el exceso de tráfico, desgaste de la señalización vial y deficiencias en la limpieza de sus calles, son solo algunos de los problemas que los vecinos de estas zonas sufren y piden que se les solventen.

Leticia Ruiz de Arcaute Presidenta AAVV de El Crucero «Hay malestar en el barrio por el tema de la peatonalización»

Desde el barrio de El Crucero se muestran muy contrariados respecto a las pruebas de peatonalización en la Parte Vieja realizadas durante este verano. Son una de las zonas más afectadas ya que si quieren bajar a la ciudad tienen que hacerlo generalmente en coche por el Casco Antiguo. Leticia Ruiz de Arcaute, presidenta de la Asociación Vecinal, admite que hay «malestar en el barrio por el tema de la peatonalización». De la misma forma, piden que se les ofrezcan vías alternativas «para no pasar a la carretera general y que se traslade el problema de un lado a otro».

Por otro lado, consideran que las marcas viales están algo desgastadas y necesitan ser repintadas. «Hay señales y pasos de cebra que están borrados». Además, Leticia confiesa que pidieron un semáforo pulsador pero que todavía no se ha colocado.

Otro de los problemas que más sufren los vecinos tiene que ver con la circulación en las carreteras próximas al barrio. Piden un contador de velocidad a la altura de Orón para los camiones. También reclaman la instalación de badenes y lo achacan a que «en otros barrios ya se han implementado».

En términos de limpieza afirman que el servicio es «bastante deficiente en general», aunque reconocen que gran parte de la culpa de que algunas zonas estén sucias es del incivismo de los vecinos.

A pesar de que El Crucero es un barrio en expansión, los vecinos todavía no reclaman la presencia de servicios básicos como supermercados o farmacias. «En Miranda no hay largas distancias y te puedes mover a pie», aseguraba Leticia, presidenta de la AAVV.

Alexander Jiménez Presidente AAVV del Poblado Los Ángeles «El cierre de los bares afecta a la vida social del barrio»

En el Poblado de Los Ángeles también sienten que antes estaban más atendidos. «En verano solíamos tener un animador juvenil que ahora lo echamos en falta. También había cursillos de cerámica y de cocina que ya no vienen al barrio», son alguna de las actividades que Alexander recuerda que se realizaban unos años atrás.

Pero, sin duda, lo que más impacto ha tenido en el barrio ha sido el cierre de los dos bares. «Se ha notado muchísimo en la vida social del barrio. Ahora desde la Asociación organizamos actividades para que los vecinos se puedan reunir», afirmaba.

Jiménez echa la vista atrás y recuerda cuando tenían una frutería en un puesto ambulante en el barrio. Sin embargo, con la entrada en vigor de una normativa municipal, toda venta ambulante tenía que ser colocada en el tradicional mercadillo mirandés de los sábados. Sin embargo, asegura que «llevamos ya un año sin que el frutero venga al barrio». También nos desvela la alternativa que han adoptado las personas mayores de Los Ángeles que se resume en «pedir a domicilio».

Por otra parte, un servicio que no han perdido con el paso del tiempo es el panadero, el cual los vecinos aseguran que pasa todos los días. «El vinatero y el butanero pasan por el barrio una vez a la semana», aseguraba Jiménez.

Alexander lleva mucho tiempo viviendo en el barrio y ha sido testigo de como cada vez van quedando menos cosas en el barrio. «Cuando yo era pequeño aquí venía el lechero y hasta la prensa del día».

Recientemente han tenido una reunión con el Consistorio para tratar temas de reparación.

Verónica Fernández Presidenta de la AAVV de Las Matillas «Tenemos un problema real con la circulación descontrolada»

Las Matillas puede parecer a simple vista un barrio tranquilo pero los vecinos aseguran tener un problema con la circulación descontrolada de vehículos. «Tras una reunión con el Ayuntamiento se tomaron varias medidas, algunas a largo plazo y otras inmediatas, pues tras seis meses seguimos sin verlas», confesaba la Presidenta de la Asociación Vecinal, Verónica Fernández. Se trata de unas intervenciones que están previstas para las calles Santa Teresa y Los Tilos.

Por otro lado, reclaman algo de mantenimiento en la pista de fútbol, concretamente en las vallas que aseguran «se están degradando a pasos agigantados». Son varias las reclamaciones realizadas por la AAVV al Consistorio que siguen sin ser respondidas.

En términos de seguridad el barrio también tiene necesidades que deben ser aseguradas. «La carretera Bilbao y el polígono Californianas tiene cada vez más tránsito, hay viviendas a los dos lados de la carretera sin pasos de cebra para cruzar de manera segura», aseguraba Fernández.

Como ciudadanos tampoco quieren que se les trate como mirandeses de segunda categoría y reclaman que no se dejen obras a medias. «Hay una zona de aparcamientos que dejaron sin asfaltar. Nos dijeron que en la siguiente partida de asfaltado se nos tendría en cuenta y no ha sido así», revelaba la presidenta de la AAVV.

La limpieza del barrio tampoco resulta ser la ideal. «Hay zonas del barrio que nunca se limpian o se hace muy poco. Tenemos que estar muy encima para que pasen a limpiar». Sin embargo, también reconocen que esta Concejalía suele ser la que más respuestas les da en todos los sentidos.

Con las nuevas bonificaciones aplicadas en el transporte urbano de la ciudad, desde la Asociación Vecinal piden que se les vuelva a tener en cuenta ya que prevén una mayor aceptación una vez las tarifas se han reducido. «Nos quitaron el autobús urbano de las tardes por poco uso, aunque estoy segura de que ahora se utilizaría más», confesaba Verónica.

Pilar Morcillo Vecina de Bardauri «No estamos olvidados pero sí que hay cosas por mejorar»

«Al ser un barrio que está cerca de Miranda no necesitemos demasiados servicios», son palabras textuales de Pilar Morcillo, vecina de Bardauri. Sin embargo, si que admite que durante la época estival, debido a las altas temperaturas, «echamos en falta una piscina donde mitigar los calores», aunque desde la AAVV son conscientes de la dificultad de hacer una inversión tan elevada para los pocos vecinos que son.

En cuanto al transporte, sí que echan en falta un servicio de autobús con un horario más frecuente que les pueda liberar de coger los coches a la hora de bajar a la ciudad.

Pero en los que más hincapié hacen es en la necesidad de mejorar algunas cosas en el barrio. «Se tienen que quitar las fosas sépticas, poner caucho en el parque infantil y asfaltar algunas calles entre otras cosas...», afirmaba Morcillo.

Desde Bardauri no se sienten abandonados por el Ayuntamiento y en términos generales están contentos con la atención que se les presta. «No hay más que darse una vuelta por el barrio y ver todo lo que ha mejorado», aseguraba Pilar.

Sin embargo, un problema que les está afectando especialmente al igual que a otros barrios como El Crucero, es la peatonalización del Casco Histórico. Este hecho supone el aumento de coches por Bardauri, algo que molesta especialmente a sus vecinos. «Nos han escuchado y habrá que seguir negociando con las concejalías correspondientes para buscar una solución que sea satisfactoria para todos», admitían desde la Asociación Vecinal.

Mabel Hermosilla Presidenta de la AAVV de 'El Lago' «Tenemos varias quejas abiertas al Ayuntamiento»

El río Zadorra suele ser la principal amenaza para los vecinos de esta urbanización. Cuando el caudal del mismo aumenta, en El Lago tienen serios problemas por las inundaciones. Para paliar las consecuencias de los desbordamientos, hay previsto un Plan Antirriadas pero desde la AAVV confiesan estar a la espera de reunirse con la Junta de Castilla y León para tratar el asunto.

Mabel Hermosilla, presidenta de la Asociación Vecinal, confiesa que tienen varias quejas abiertas al Ayuntamiento. Entre ellas hace referencia al parque infantil, el cual asegura que «está sin mantenimiento». Añade además que a los más pequeños se les hace bastante difícil jugar en el recinto porque «las raíces de los árboles han levantado el suelo y salen de la arena».

Por otro lado, desvela que la limpieza en la urbanización es «casi nula» y no entiende cómo han situado los contenedores al otro lado de la carretera. «Esto va a provocar accidentes como no lo cambien». Asegura también que «desde el viernes hasta el lunes no hay recogida de basura», y eso hace que los contenedores estén a rebosar durante todo el fin de semana.

Otra de las quejas que exponen desde la AAVV tiene que ver con el tema de la circunvalación. Garantizan que «la contaminación acústica es insostenible y el exceso de velocidad es un tema a tratar».

Al ser una zona propensa a riadas y con experiencia previa en la materia, reclaman una limpieza urgente en el sistema de alcantarillado, que aseguran que «está obstruido por la vegetación y porque lleva años sin ser limpiado».