Acecaa volverá a disponer de 53.000 euros para la nueva campaña de bonos de comercio en Miranda

Aún no hay una fecha cerrada en el calendario para el inicio de una campaña de bonos de consumo, la séptima, pero la perfilarán en ... los próximos días, una vez que en la reunión que representantes de Acecaa, la asociación mirandesa de comercio, mantuvieron este miércoles con responsables municipales, estos les confirmaran que podrán contar de nuevo con una partida económica de 53.000 euros, 50.000 para los descuentos y 3.000 para los gastos administrativos, de imprenta y de gestión.

Una buena noticia para la entidad organizadora, ya que, hasta el momento les habían trasladado que, en esta ocasión, iban a disponer de una menor cuantía, concretamente de 48.000 euros, lo que implicaba 5.000 menos, una reducción de casi el 9,5%.

Y hay que tener en cuenta que ya venían de una rebaja con respecto a la anterior, ya que en 2023 el montante total ascendió a 55.000. Cifra que en el pasado año se quedó en 53.000 y que de cara a la nueva campaña estaba previsto volver a mermar.

De ahí que la presidenta de Acecaa, Sonia Araico, considere una buena noticia que se mantenga el importe de la anterior. Ésa es la premisa con la que trabajan, con poder contar con lo mismo para que la iniciativa no pierda atractivo y siga despertando el interés de los consumidores mirandeses.

Sí lamenta no poder complementar la venta de bonos físicos con una aplicación digital para que se puedan adquirir de manera telemática, pero reconoce que hacerlo requeriría un desembolso económico al que no puedan hacer frente y su objetivo es que todo el dinero vaya a premiar la fidelidad y la apuesta de la ciudadanía por el comercio local, de proximidad.

¿Cuántos participarán? Aún está por cerrar. Es ahora cuando van a pedir a los establecimientos interesados, que se apunten; con el objetivo de poder iniciar la campaña a principios de noviembre, como el año pasado y extenderla casi un mes y medio. En 2024 se prolongó del 4 noviembre al 14 de diciembre.