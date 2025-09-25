El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Acecaa mantiene la venta de bonos físicos, en papel. Avelino Gómez

Acecaa volverá a disponer de 53.000 euros para la nueva campaña de bonos de comercio en Miranda

El Consistorio ha confirmado que suma 5.000 euros a los 48.000 que había comprometido para una nueva edición

Cristina Ortiz

Jueves, 25 de septiembre 2025, 00:09

Aún no hay una fecha cerrada en el calendario para el inicio de una campaña de bonos de consumo, la séptima, pero la perfilarán en ... los próximos días, una vez que en la reunión que representantes de Acecaa, la asociación mirandesa de comercio, mantuvieron este miércoles con responsables municipales, estos les confirmaran que podrán contar de nuevo con una partida económica de 53.000 euros, 50.000 para  los descuentos y 3.000 para los gastos administrativos, de imprenta y de gestión.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El arte de la familia Flores enamora en la alfombra roja
  2. 2

    Haitam, el joven asesinado de una cuchillada el domingo, entró en Bizkaia como mena en 2021
  3. 3 Un muerto a la entrada a Bilbao tras caer con su coche desde la carretera de Buia a la AP-68
  4. 4 La Aemet anuncia el comienzo del veranillo de San Miguel: así afectará a Bizkaia
  5. 5 El municipio de la Margen Izquierda que es junto a Getxo el más caro para hacer la compra (incluso más que Bilbao y Barakaldo)
  6. 6

    Hallan sustancias antiadherentes en la sangre de niños en Gipuzkoa
  7. 7 Buscan a un hombre de 44 años desaparecido desde el pasado día 19 en Amorebieta
  8. 8 Ni sardinas ni salmón: el pescado con más efectos antiinflamatorios y que reduce el riesgo de sufrir cáncer
  9. 9

    Una aerolínea turca ofrecerá vuelos baratos a Estambul desde Loiu a partir de diciembre
  10. 10

    El juez acuerda que Begoña Gómez sea juzgada por un jurado popular por malversación

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Acecaa volverá a disponer de 53.000 euros para la nueva campaña de bonos de comercio en Miranda

Acecaa volverá a disponer de 53.000 euros para la nueva campaña de bonos de comercio en Miranda