Txikon será homenajeado en la segunda edición de la trail Bocineros-Deiadar Xtreme El evento incorpora un acto centrado en una persona vizcaína vinculada al mundo de la montaña LUIS CALABOR NÚÑEZ Martes, 2 julio 2019, 13:37

El alpinista lemoarra Alex Txikon recibirá un homenaje en la próxima edición de la ultra trail Bocineros-Deiadar Xtreme, que se celebrará el próximo mes de septiembre. El evento incorpora, a partir de esta segunda edición, un acto centrado en una persona vizcaína vinculada al mundo de la montaña. Txikon realizará parte de la categoría de 100 km, y será homenajeado en la previa de la carrera.

La trail ha sido presentada durante el día de hoy en la sede de las Juntas Generales de Bizkaia, en presencia de Fernando Pérez, el director técnico del evento, junto a Ana Otadui, presidenta de las Juntas, y de los dos ganadores de la pasada edición, Juan Romano y Agurtzane Argiarro. La carrera se realizará en tres categorías con diferente longitud. La principal será la Xtreme, que recorre toda Bizkaia por los Montes Bocineros (Ganekogorta, Gorbeia, Kolitza, Oiz y Sollube) en un recorrido de 200 km. Además, se celebrarán otras dos modalidades, de 100 y de 42 kilómetros. Ambas han reducido su longitud, pues en la edición pasada eran de 105 km y 47 km.

El director técnico, Fernando Pérez, habló de los tres pilares en los que se sutenta el trail. «Para empezar, seguridad, ya que es una carrera de mucha exigencia mental, por lo que colocamos geolocalizadores para saber en qué posición están», explicó el gerente del evento. «Junto a esto, queremos que sea un evento sostenible, tratamos de cuidar el terreno. Por último, la labor de los voluntarios es muy importante».

Los dos ganadores de la edición pasada, Agurtzane y Juan, también hablaron de la exigencia que supone el trail en su modalidad más extensa. «Tienes que ser fuerte mentalmente, y eso es más importante que estar físicamente bien», comentó. El evento suele estar pensado, sobre todo, para personas con una media de edad de 40 años, debido al componente mental. «Se me hacía muy duro al bajar del Oiz, porque parece que no acaba nunca», comenta Juan, que tenía una apuesta por la cual dejaba de correr. «Si hacía más de 32 horas, me retiraba. Lo hice en 31 horas y 50 minutos», añadió entre risas.

El trail se celebrará los días 13, 14 y 15 de septiembre en Gernika, y las inscripciones están abiertas hasta el 18 de agosto. El año pasado fueron cerca de 100 personas las que participaron, y se estima que este año se ronde esa cifra, según el organizador Fernando Pérez.