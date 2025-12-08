Xako, cuando el txakoli se convierte en cosmética de lujo

Elena Sierra Lunes, 8 de diciembre 2025, 19:35 Comenta Compartir

Xako. ¿Suena o no suena a palabra llegada de eso que antes se llamaba el Lejano Oriente? Las rutinas de cuidado y belleza de las mujeres de esa zona del mundo llevan tiempo extendiéndose por otras latitudes... Pero no, Xako no tiene nada que ver con ellas. Aunque en parte el nombre de esta marca de bienestar y belleza creada por Sara Cordero y su marido, el sumiller y enólogo Mikel García (el de Las Lías, el del premio Best of Wine Tourism 2026), se debe a la imposibilidad de personas extranjeras (potenciales clientes) de pronunciar el primero que habían elegido, en esas cuatro letras sigue estando muy presente la idea inicial: Xako viene de Txakoli. Nada japonés. Muy vasco. Muy pegado a la tierra y a las uvas, que ahí está su origen. La concentración de activos beneficiosos para la piel que posee esta fruta –cuanto mejores sean las uvas, mejor– es la razón por la que Cordero y Gómez comenzaron hace unos cuantos años a trabajar en el sector.

Ampliar Mikel García en la cata de cremas. Maika Salguero

«A mí me metió Mikel en el mundo del vino. E íbamos a las vendimias y yo veía ese residuo fresco que queda tras hacer el primer mosto», explicaba la semana pasada Cordero en un evento celebrado en la bodega Itsasmendi para presentar los cuatro productos que de momento elaboran (aceite corporal, exfoliante corporal y facial, crema hidratante corporal y sérum facial regenerador), y le daban ganas de cogerlo y usarlo allí mismo. «Veía el potencial para hacer grandes cosméticos. Es verdad que ese residuo se aprovecha en otros sectores pero también que se pierde la frescura». Y con ella, polifoneles, resveratrol, ácidos y aceites, antioxidantes, antirradicales... Todo eso que se busca en los tratamientos de este tipo.

Con Hondarrabi Beltza

Aparte de las ganas de utilizar aquella masa de uvas en beneficio de sus propias pieles, Cordero y Gómez empezaron un proyecto que consiste en utilizar ese residuo de las mejores cepas y viñedos de Rioja Alavesa y Txakoli para elaborar sus fórmulas. Siempre uva tinta, porque la concentración de esos activos es mayor; utilizan incluso Hondarrabi Beltza, la preferida de Sara. En el mercado hay cuatro productos ya, pero tienen 500 formulaciones. «Grandes uvas, grandes vinos, grandes cosméticos» es la idea que guía a Xako, en cuya etiqueta solo falta la añada. Claro que poner el año tampoco tiene mucho sentido, porque esta es una línea de producto no pensada para la guarda.

Ampliar Línea de productos Xako.

En todo lo demás, va con el vino. Como si fuera a elaborar uno, Gómez escoge cada año las uvas las parcelas adecuadas. Son viñedos muy concretos, 'boutique', de cepas muy viejas porque tienen una concentración de activos mayor. «Vamos a la vendimia y junto con el laboratorio –trabajamos con varios independientes– recogemos ese residuo del primer mosto, que se descontamina y almacena en el laboratorio. Es lo que utilizamos. Cuando se acaba, se acabó: no hay más hasta la siguiente vendimia». A diferencia de lo que ocurre con la elaboración de los vinos, sus cremas, aceite y sérum no necesitan mucho tiempo para estar listas. «Se tarda muy poco».

Y se venden muy bien. En 2020 y 2021 esta pareja fue su propio «conejillo de indias», y desde 2022, cuando comenzaron a vender, han comprobado que existe mercado para su apuesta por la cosmética natural ligada al vino. «Hemos liquidado todo».

En Xako ofrecen aquello que Cordero sabe que quiere: «lo que quiero ponerme yo». El aceite corporal es «vino para tu piel y sirve como facial y capilar. Cambia el color cada año porque depende de las uvas». El exfoliante parece mermelada, y es el primer paso antes de untarse una crema que, como el aceite, tiene un aroma muy especial. El sérum lleva bakuchiol y botox vegetal para conseguir un efecto tensor. «Tratamientos sencillos y unisex pensados desde el bienestar».