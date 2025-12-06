El turrón de bollo de mantequilla, el dulce que causa sensación en Bilbao

Silvia Cantera Sábado, 6 de diciembre 2025, 19:13 Comenta Compartir

No es lo que parece... pero sabe como si lo fuera. Una pastelería de Bilbao ha creado un turrón de bollo de mantequilla que además tiene forma de este mangar tan propio del botxo. Se ideó el diciembre año en el obrador de Le Chocolat en el Casco Viejo y estas navidades era casi obligado volver a venderlo. «Tiene tantas elaboraciones que estamos sacando aproximadamente cien a la semana», cuenta Ainhoa Ylzarbe. Ella fue quien tuvo la idea de fabricar este dulce que va ganando adeptos de forma exponencial.

La receta definitiva la consiguieron en aproximadamente tres semanas. «Tuvimos suerte porque prácticamente nos salió bien a la primera. No tardamos en dar con la receta», explica Ylzarbe en el obrador que tienen en Artekale, 11. Se le ocurrió en diciembre del años pasado y ese mismo mes estaba ya en sus vitrinas. La creación fue rápida, pero remarcan que se tarda bastante en elaborar cada unidad. «Todo es artesanal. Los bollos que usamos para el relleno, las cremas, el chocolate... Y hay que esperar a que las elaboraciones se vayan asentando». Desde que empiezan con el primer paso hasta que el turrón está listo para vender, pasan alrededor de tres días.

La apariencia del bollo está conseguida tanto por fuera como por dentro. En el centro lleva una crema de mantequilla y tanto por arriba como por abajo hay una crema de praliné con trozos de bollo de mantequilla. La estructura es de chocolate blanco y logra el color tan característico del postre gracias al colorante aplicado con un aerógrafo. Y para coronar, no faltan unos granos de azúcar. «Utilizamos la que se usa para los roscones de Reyes», puntualiza.

Unidades limitadas

«Esta vez estamos teniendo más margen para sacarlo adelante y como se conserva bien durante bastantes semanas, quien lo compre hoy lo puede guardar perfectamente hasta más allá de Nochevieja», aclara Ylzarbe mientras empieza a despachar los primeros turrones de la tarde. «I'ts coming to London», asegura con orgullo un hombre que ha venido a pasar unos días a Bilbao con la familia de su mujer.

«No podemos ampliar mucho la producción porque somos cinco en el obrador y tenemos que encargarnos también del resto de productos: croissants, tabletas, otros turrones como el de macadamia y chocolate Dubái...», puntualizan. Por ello, han preferido no hacer reservas y repartirlo por orden de llegada. ¿Y sobrevivirá a la Navidad o sólo podrá tomarse una vez al año? «Vamos a ir paso a paso, pero si la gente lo sigue queriendo y lo sigue acogiendo, por qué no seguir haciéndolo».