Chocolate Dubái, placer de jóvenes

Jesús Lens Jueves, 29 de mayo 2025, 08:46 Comenta Compartir

Maia me miraba con cara de incredulidad. «¿Escribes de gastronomía y no sabes lo que es el chocolate Dubái?», parecía decirme. Desde sus 12 años de edad y su pasión por la repostería, no lo podía entender. Ni yo tampoco... ahora. ¡Pero en qué mundo vives! Maia me contó que se trata de una forma de hacer chocolate en casa, elaborando tu propia tableta a partir de chocolates con leche y/o blanco que se rellena de pistacho, kadayif y algún otro ingrediente al gusto del consumidor, como el tahini. El resultado: un postre muy dulce, muy rico, muy crujiente y muy apropiado para triunfar en las redes, sobre todo en ese TikTok que es donde se ha popularizado.

A quienes no les guste el chocolate con leche o el blanco pueden usar chocolate negro, que tiene menos azúcar, pero resultará menos divertido y vistoso. Porque la clave del chocolate Dubái es colocar diversas capas de ambos chocolates y el relleno entre ambas para que luzca muy colorido. De hecho, se le puede añadir colorantes alimentarios a la mezcla para que resulte más vistosa. Porque la clave es jugar en cocina y pasarlo bien. Divertirse y dar rienda suelta a la creatividad. En ese sentido, aunque el clasicismo 'pide' ceñirse al molde de una tableta de chocolate tradicional, el uso de moldes de diferentes formas permite hacer bombones que le dan al resultado final un toque aún más original, fresco y lúdico.

Recordemos que el chocolate contribuye a que el cerebro libere serotonina, la conocida como 'hormona de la felicidad', además de endorfinas y dopamina. Y cuanto más cacao lleve, mejor y más duraderos serán sus efectos.

El exótico kadayif es como el cabello de ángel, por entendernos entre viejunos. Se trata de unos fideos más o menos finos –depende de su proceso de terminado– que se hacen con harina y agua y un toque de queso blanco y sobre los que se vierte un dulce almíbar hecho con azúcar, agua y un toque se esencia de agua de rosas. Su origen es palestino, en concreto, de la ciudad de Nablus. De allí se extendió por toda Palestina y los países vecinos, siendo muy importante su presencia en la cocina otomana.

Tanto la crema de pistachos como el kadayif ya se venden preparados para elaborar el chocolate Dubái. Dado su origen, Oriente Medio, lo suyo es acompañarlo de un té. O de un café, si no simpatizan con ese brebaje.

Ampliar Mucho pistacho. Esa es la clave del chocolate Dubái. Que lleve mucho pistacho. Por el sabor, por la textura, por el crujiente y por el color. Se utiliza la crema de pistacho en la elaboración y, ni qué decir tiene, hay que buscarla con el mayor porcentaje posible del popular fruto seco. Recordemos que los pistachos aportan su buena cantidad de proteínas vegetales y mucha fibra, además de grasas de las llamadas buenas y antioxidantes. Apenas suma hidratos de carbono y son ricos en hierro y potasio. Existen modalidades de helados con sabor a chocolate Dubái.

Temas

Jóvenes

Alimentación