Cinco vinos, incluido un txakoli, para descubrir sensaciones nuevas de verdad

Sentado frente al enólogo Joserra Calvo en la sala de catas de Gorka Izagirre, el Sábado Santo, viendo desde el ventanal los húmedos viñedos escuché ... que, en puridad, el txakoli bilbaíno fue hasta hace nada tinto. Joserra corroboró semejante afirmación yendo hacia el botellero y acercando a la mesa una botella de Ilun, tinto de su viñedo de Astoreka, y otra joya rarísima: un Ama beltza de 2021 en cuya etiqueta los nombres de las madres de los trabajadores, escritos en los zarzillos, no son de color dorado, como en el txakoli convencional, sino morados, como el vino y los amaneceres de la Odisea.

Ampliar El rarísimo txakoli tinto Ama, de Gorka Izagirre J. M.

Probé un sorbo de Ama y quise ver en el fondo de la copa el futuro perfecto del txakoli. Sabrosas rarezas, vinos con acidez y aromas atlánticos, de una potencia sedosa, ampulosos, gastronómicos, de trago fácil y conversación ligera. Ensoñaciones de aficionado porque, al tiempo, Joserra Calvo me hablaba del imparable incremento en el consumo mundial de vinos blancos en detrimento de los tintos.

Que sepan que soy mucho de esos nuevos vinos, retos para paladares deseosos de sensaciones nuevas.

Ampliar Vino tinto del Valle de la Orotova, aromas azufrados y volcánicos. J. M.

Por eso, de vez en cuando me paso por el Cork y le pido a Jonathan Hernando que me ponga una copa de Medianías, un Listán Negro de viñas viejas del Valle de la Orotava que hace la gente de Suertes del Marqués. Si tienes la suerte de que abran la botella delante de tí, disfrutarás de unos aromas puros de volcán, azufrosos, inolvidables, y de un sabor en boca ligero y amable.

Ampliar Tinto gallego de uvas Merenzao cultivadas en terraza y que elabora Estrella Galicia. No todo está perdido. J. M.

Y otro tinto sorprendente esta misma semana. En el cuatro manos que celebraron en NeruaGuggenheim Josean Alija y su invitado, el dos estrellas gallego, Javi Olleros, de Culler de Pau, se abrió un tinto hecho con uvas de Merenzao. Capricho de Merenzao se llama, y lo hace Ponte da Boga, una bodega propiedad de Estrella Galicia (¡no está todo perdido si los cerveceros dedican sus pingües beneficios a hacer vino!) que cosecha sus uvas en terrazas centenarias y que el enólogo francés Dominique Roujou de Boubée convierte en un caramelo; uno de esos vinos de gluglú que tanto gustan a quien tengo como asesor fundamental en la materia de nuevos vinos gallegos y viticultura heroica, el sumiller de Garena Miguel López Méndez (siempre en mi equipo: en tintos, y también, en blancos).

Y quiso la casualidad que, al día siguiente, tuviera que dejarme caer por el comercio López Sosoaga a cumplir una encomienda. Comprar una botella de vino para un amigo que se la iba a regalar a un aficionado holandés. Allí me encontré con otro paladar de primer nivel versado en vinos internacionales, la italiana Eli Sa Pintón, que lleva la cartera de Itsasmendi (Garikoitz Ríos y compañía). Departía con Pedro López Oleaga, propietario y experto catador. Iba con prisa, así que revisé las baldas y el presupuesto asignado. Fue sencillo. Un Gran Reserva 904 de 2015, la primera vez que La Rioja Alta hace una Selección Especial: con Tempranillo de Villalba, Briñas y Rodezno al que suma un 10% de Graciano de la finca Montecillo de Fuenmayor. Una de las 120.000 botellas del coupage que, en enero de 2016, empezaron a criarse en barricas de roble americano donde pasaron cuatro años (con trasiegos cada seis meses por el método tradicional) antes de ser embotelladas en 2020. Un rubí que ha viajado en el tiempo.

Ampliar Gran Reserva 904 de 2015 de La Rioja Alta.

Así que hay vinos tintos para cualquier día, hora, circunstancia, deseo o compañía. Pero recuerden que el vino, como muchas otras cosas, arrastra consigo siempre el poso del tiempo, de la memoria.

Por eso me emocionó recibir mientras escribía el mensaje de un compañero, nacido en Begoña, que acababa de leer el reportaje del txakoli de Joserra. «Mi padre (que fue periodista, y de los buenos, en EL CORREO) me llevaba muchas veces a un txakoli de la Vía Vieja de Lezama a tomar txakoli tinto. Nos ponían un grillo (patata, lechuga y huevo) de tapa. Qué recuerdos. Y mi padre me decía 'aquí, txakoli tinto; aquí no pedimos otra cosa'».