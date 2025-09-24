Los cinco mejores kebabs de Euskadi: de carne de calidad a salsas sin límite

Silvia Osorio Miércoles, 24 de septiembre 2025, 10:30 | Actualizado 10:38h. Comenta Compartir

El kebab se ha convertido en una opción gastronómica que se encuentra casi en cualquier esquina. Los locales que venden este este bocadillo de pan de pita de origen turco han crecido como la espuma en Euskadi. Tanto para comer 'in situ' como de 'take away', este plato de comida rápida es una alternativa fácil y socorrida. Pero encontrarlos con ingredientes de buena calidad a veces no es del todo fácil.

El influencer gastronómico Jokin San José Martínez, más conocido como @mi_top_burgers, ha realizado una ruta por el País Vasco para encontrar los mejores kebabs y ha elaborado un listado con sus cinco favoritos. Especializado en ofrecer propuestas de lo más originales -normalmente de hamburguesas-, al creador de contenido le entusiasma descubrir todo tipo de restaurantes y compartirlos con sus más de 67.000 seguidores.

En esta ocasión, el vizcaíno se ha centrado en los kebabs, fijándose en aspectos como el punto de la carne, la cantidad de salsa que se echa o la calidad de los ingredientes. La receta es la siguiente: pollo o cordero asado, cortado al momento entre pan y pan, acompañado de algo de verde -media cebolla, medio pimiento y lechuga-, las especias (condimento para kebab ya preparado o cilantro, pimienta negra, comino y cayena) y la famosa salsa.

Algorta

En su serie dedicada a los mejores kebabs de Euskadi, su primera parada tuvo lugar en Algorta. En la localidad vizcaína degustó el Kebab situado en el número 2 de la calle Orobio. «Es un sitio al que he ido muchas veces y donde más salsa echan. Además, son super majos y amables. Kebab de barrio real», destaca el influencer.

Bilbao

El segundo local que figura en su ranking se ubica en Bilbao, en concreto en la calle Askao. Ahí los clientes pueden echarse la cantidad de salsa que quieran. «Llevan muchos años en la zona y le ponen mucho cariño», asegura San José.

Eibar

Otro Kebab que merece la pena probar es el de Eibarko Hoggar. Muy exitoso en la localidad guipuzcoana y con una puntuación alta en Google. «Aquí la carne es de primera, la traen de Bélgica, el pan casero, y las salsas muchas las hacen ellos». También preparan otros platos como pizzas, burgers o tacos.

Sopela

Y de Eibar de vuelta a Bizkaia. Otro de los kebabs que ha visitado es el Khan de Sopela, en la calle Moreaga. Destacan por su tamaño. «Es famoso porque te cargan bien el kebab. Eso siempre es algo que gusta, claro».

Barakaldo

La quinta propuesta es un local ubicado en Barakaldo, en concreto, en el Fashion Outlet de Megapark. A su juicio, bordan la famosa receta turca. «La verdad que es un puntazo. Tuestan el pan bien, productos frescos y toda la salsa que quieras».

Temas

Gastronomía

Turquia

Bilbao

Audiencias