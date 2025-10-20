Un chef vizcaíno, en la final para elegir al mejor cocinero de caza Beñat Ormaetxea, chef en el Jauregibarria de Amorebieta-Etxano, competirá el próximo miércoles día 22 de octubre en Almagro

Beñat Ormaetxea, chef en el Jauregibarria de Amorebieta-Etxano, competirá el próximo miércoles día 22 de octubre en Almagro para proclamarse mejor Cocinero del Año en la categoría de Carne de Caza. La competición se desarrollará en el Palacio de Valdeparaíso de la localidad de Ciudad Real.

Ormaetxea se enfrentará a Jorge Asenjo (Restaurante BARRO, en Ávila, y que estuvo al frente de la cocina de Erro, en Arrazola) y Paula Gutiérrez (Restaurante Víctor Gutiérrez, Salamanca), ambos con estrella de la Guía Roja. Asímismo, Ormaetxea deberá demostrar su maestría con la carne de caza compitiendo contra Roger Julián (Simposio Restaurante, San Antonio de Benagéber, Valencia), Nacho Rojo (Restaurante Onírica, Burgos) y Taigoro Suzuki (i+T Restaurante, Salamanca).

Beñat Ormaetxea Zenikazelaia (Amorebieta, 1977) dirige desde 2007 el restaurante Jauregibarria, ubicado en un caserío histórico de 1602.

Comenzó su carrera junto a Martín Berasategui, trabajó en la apertura del restaurante del museo Guggenheim, y en Francia con André Mandion. Más tarde, y desde la cocina de Aretxondo (Galdakao), conquistó el Concurso de Jóvenes Cocineros de España, celebrado en el restaurante Zaldiaran de Vitoria en 2001, antes de abrir restaurante en su localidad natal.

En Jauregibarria desarrolla «una cocina vasca contemporánea, sofisticada y ligera, con ingredientes de proximidad y de temporada». Le acompaña un equipo formado por Miguel Castrisiano en cocina, Isaías Sandino en bodega y Carmen Villegas en sala.

Su propuesta gastronómica está basada en el producto local: pescados del Cantábrico, carnes autóctonas, frutas, verduras y caza. Estos platos cinegéticos se han convertido en su sello de identidad con el menú EHIZA, disponible todo el año.

Ormaetxea colabora en la formación de futuros cocineros en la Escuela de Hostelería de Leioa y asesora al restaurante Delaunay, en el hotel Palacio Arriluce de Getxo.

