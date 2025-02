Uno de los rehenes liberados no sabía que su esposa y sus dos hijas habían sido asesinadas por Hamás La madre y la hermana de Eli Sharabi recibieron consejos de especialistas para darle una noticia así

Sábado, 8 de febrero 2025

Nada más ser liberado por Hamás, Eli Sharabi preguntó por su familia, a la que no veía desde los ataques de la milicia palestina del 7 de octubre de 2023. ¿Dónde estaban su esposa, Lianne, y sus dos hijas, Noiya, de 16 años, y Yahel, ... de 13? Le esperaban su madre, Hannah, y su hermana, Osnat. Se abrazaron. Y se lo dijeron: las tres fueron asesinadas en la habitación del kibutz Be'eri que ocupaban mientras a él se lo llevaban cautivo aquel día. La familia había recibido consejos de especialistas sobre cómo dar una noticia así después de lo que Sharabi ha sufrido, según informa 'The Times of Israel'.

El relato tenía otro triste capítulo. Sharabi también preguntó por Yossi, su hermano. Estaban juntos cuando se produjo el ataque. Hamás se llevó a los dos. Yossi murió luego, al parecer durante un bombardeo israelí, y su cadáver sigue en poder del grupo islamista. El regreso desde la oscuridad tampoco fue fácil para Or Levy, otro de los rehenes liberados este sábado tras 16 meses de cautiverio. Como Sharabi y el tercer liberado, Ohad Ben Ami, sufre «desnutrición severa», según informaron las autoridades israelíes. A eso se suma ahora otra noticia demoledora. Su mujer también murió el 7 de octubre. Hay dudas sobre si lo sabía. Eli Sharabi , de 52 años, Or Levy, de 34, y Ohad Ben Ami, de 56, regresaron a casa extremadamente delgados y frágiles. Caminaban inestables. Levy, el más joven, fue secuestrado durante la fiesta Supernova cerca del Kibutz Reim el 7 de octubre. Había acudido al evento junto a su esposa, Eynav. Cuando empezó el ataque trataron de llegar hasta su automóvil para huir. Se escondieron en un refugio atiaéreo al borde de una carretera. Días después, el Ejército israelí informó de la muerte de Eynav. Levy había sido secuestrado por Hamás. Desde entonces, su hijo de tres años, Almog, ha sido criado por sus abuelos. Al niño le ha repetido estos meses que estaban buscando a su padre. «Lo encontraremos», le consolaba su tío Michael. Antes del reencuentro de este sábado, la madre de Levy, Geula, no sabía si su hijo conocía la muerte de Eynav. «Pero por lo que hemos escuchado los terroristas disfrutaron mucho diciéndoles a los rehenes que sus seres queridos habían sido asesinados para causarles dolor y sufrimiento», declaró a la emisora del Ejército. «Parece un esqueleto» Ben Ami, de nacionalidad israelí y alemana, fue secuestrado en Be'eri. Su esposa, Raz Ben Ami, también resultó capturada, aunque fue puesta en libertad en noviembre de 2023 durante un alto el fuego de una semana de duración. Sus hijas hicieron una intensa campaña en favor de su liberación. Michal Cohen, la madre de Ben Ami, declaró sentirse devastada al ver ahora a su hijo tan débil y enfermo. «Es terrible. Tiene 56 años, pero parece diez años mayor. Es muy triste para mí verlo así. Parece un esqueleto», lamentó. «Las imágenes horrorosas de Ohad, Eli y Or revelan el devastador efecto de 491 días de cautiverio en manos de Hamás», denunció el Foro de la Familias de los secuestrados. «Son hombres que han sufrido el mismísimo infierno. Esto es un crimen contra la humanidad», añadieron.

