Bezalel Smotrich, uno de los ministros ultras del gabinete de Netanyahu. AFP

Netanyahu excluye a sus ministros ultras de la reunión de urgencia tras la respuesta de Hamás a Trump

El primer ministro israelí no convocó a Bezalel Smotrich ni a Itamar Ben Gvir, que hasta ahora habían condicionado la política hebrea en la guerra de Gaza

T. Nieva

Sábado, 4 de octubre 2025, 22:16

Comenta

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, convocó una reunión de emergencia durante la noche del viernes después de que Hamás presentara su respuesta aceptando ... el plan de paz para Gaza del presidente estadounidense, Donald Trump. Pero no incluyó a los ministros de extrema derecha Bezalel Smotrich e Itamar Ben Gvir, según informan medios hebreos.

