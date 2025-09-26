Médicos sin Fronteras suspende su actividad en Ciudad de Gaza

Benjamín Netanyahu y Donald Trump mantendrán el lunes un nuevo cara a cara en la Casa Blanca que será clave para determinar la evolución del ... conflicto en Gaza y Cisjordania. Hasta ahora ha sido el primer ministro de Israel quien ha tenido la última palabra. Ni el anterior presidente de Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, ni ahora el republicano han sido capaces de imponer su criterio a un mandatario dispuesto a alargar la campaña militar todo lo que sea posible y a anexionar Cisjordania.

Cuando Netanyahu regrese el lunes a Washington encontrará sobre la mesa el plan de paz de 21 puntos propuesto por Trump a principios de semana a los países árabes y musulmanes. El enviado especial de EE UU, Steve Witkoff, vaticinó que habría novedades positivas en breve porque el documento «atiende a las preocupaciones de Israel, así como a las de todos los vecinos de la región. Tenemos la esperanza, incluso me atrevo a decir la confianza, de que en los próximos días podremos anunciar algún tipo de avance». Un optimismo que transmitió a las familias de los rehenes que se desplazaron también a Estados Unidos.

El propio Trump aseguró el viernes, casi al mismo tiempo que Netanyahu intervenía ante la ONU, que estaba «muy cerca» un acuerdo que permitiría la liberación de tosos los secuestrados y el fin de la guerra. La propuesta norteamericana implica una retirada gradual de Israel de Gaza junto con la desmilitarización de la Franja, la entrega de todos los cautivos y la disolución de Hamás. Una de las grandes incógnitas es saber si la Autoridad Nacional Palestina estará involucrada o no, algo a lo que el primer ministro se ha opuesto de manera pública.

Donald Trump has just given Benjamin Netanyahu the excuse he needed to avoid annexing Judea and Samaria. Speaking from the Oval Office yesterday, the president was blunt. “I will not allow Israel to annex the West Bank,” he said. “It’s not gonna happen.”



So, how does this help… pic.twitter.com/fizq3yCpY9 — Amit Segal (@AmitSegal) September 26, 2025

Pese a la aparente falta de sintonía entre los mensajes de los líderes hebreo y estadounidense, el analista israelí Amit Segal recordó que «los planes de Trump para Oriente Medio son, de hecho, elaborados por el confidente de Netanyahu, Ron Dermer, y luego envueltos en un empaque estadounidense. Esto significa que este último plan fue coordinado con Jerusalén desde el principio».

Anexión de Cisjordania

Tras dos años de guerra en Gaza, con más de 65.000 muertos, cierto optimismo ha regresado a la escena diplomática con la olvidada solución de los dos Estados emergiendo de entre los escombros. Trump fue rotundo al afirmar que «no permitiré a Israel que se anexione Cisjordania», pero esta frase deja abierta la posibilidad a apropiarse de algunas partes como el Valle del Jordán. El anuncio del presidente de EE UU puede ser un salvavidas para el primer ministro, que podrá responder a la presión de sus aliados radicales de gabinete con las órdenes de su aliado estadounidense.

Trump y Netanyahu se reunirán el lunes en la Casa Blanca en el que será su cuarto encuentro desde la vuelta del republicano al poder

Con la anexión como uno de los grandes temas pendientes, la invasión de Ciudad de Gaza dejó una jornada más decenas de muertos. Los tanques israelíes avanzan en una urbe donde sobreviven cientos de miles de civiles. La situación empeora cada día y organizaciones humanitarias como Médicos Sin Fronteras (MSF) anunciaron que se ven obligadas a suspender sus actividades ante la intensificación de la ofensiva.

La ONG informó a través de un comunicado de la decisión de «suspender sus actividades médicas vitales en la zona debido al rápido deterioro de la situación de seguridad. MSF alerta de continuos ataques aéreos y el avance de tanques a menos de un kilómetro de sus instalaciones sanitarias». «La escalada de ataques de las fuerzas israelíes ha creado un nivel de riesgo inaceptable, lo que ha obligado a la organización a suspender sus actividades médicas vitales», detalló.