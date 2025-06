Jamenei critica la propuesta nuclear de EE UU porque va contra la «independencia» de Irán

Las negociaciones para la firma de un nuevo acuerdo nuclear entre Irán y Estados Unidos atraviesan un momento delicado. Iniciadas en abril, y pendientes de ... un sexto encuentro, la reciente propuesta de Washington para cerrar este pacto ha indignado al líder supremo persa, el ayatolá Ali Jamenei, al considerar que ataca la «independencia» del país. «No tienen nada que decir», le ha espetado este miércoles al presidente norteamericano, Donald Trump, quien dijo a principios de semana que no permitiría que Teherán siguiera con el enriquecimiento de uranio.

Jamenei está molesto con lo que considera un ataque a los intereses nacionales y una estrategia de EE UU para que «se dependa de ellos» en ámbitos como la energía, la radiofarmacia y otros sectores críticos. «Hay un punto que es clave en la industria nuclear, y es el enriquecimiento de uranio», ha explicado el ayatolá, quien ha eludido la alerta lanzada hace escasos días por el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) sobre el aumento del ritmo de producción de este tipo de reservas en Irán. Entre febrero y mayo se habría incrementado un 50%, lo que hace temer a Washington que detrás haya una intención de dotarse de armas nucleares aunque Teherán lo desmiente y sostiene que sólo tiene fines civiles.

«A Estados Unidos y a otros les decimos: ¿por qué interfieren e intentan decir si Irán debe tener un enriquecimiento de uranio o no? No es algo de vuestra incumbencia», ha defendido el líder supremo persa durante un discurso con motivo del 36 aniversario de la muerte del fundador de la república islámica, Ruholá Jomeini. El ayatolá ha remarcado a todos esos Estados que «concentran sus esfuerzos» en apuntar con el dedo acusador a Teherán que «la independencia nacional significa que un país no debe esperar a la luz verde o la luz roja de EE UU y los de su tipo». Y la propuesta de Trump es «contraria» a ello.

Pendiente de fecha

El inquilino de la Casa Blanca aseguró a principios de semana que Washington no daría esa luz verde a que Teherán enriquezca uranio dentro de un «posible acuerdo» nuclear entre ambos. Además, medios estadounidenses han señalado que EE UU habría planteado facilitar por su parte la construcción de reactores atómicos para Irán y su gestión por un consorcio de países de la región. A cambio de ello, la república islámica tendría que detener la producción. No se espera que la propuesta prospere aunque la ronda de negociaciones sigue en marcha y, ahora mismo, pendiente de que se ponga fecha al sexto encuentro, de nuevo con Omán como mediador.

El regreso de Trump al poder brindó una nueva oportunidad a EE UU e Irán para que se sentaran en una mesa de negociaciones sobre el programa nuclear aunque fue el propio magnate quien, en su anterior mandato, rompió unilateralmente el acuerdo, lo que dio pie a que Teherán se saliera paulatinamente de la senda marcada. En aquel pacto, sellado en 2015, estaban también implicadas China y Rusia y tres potencias europeas, Francia, Alemania y el Reino Unido.