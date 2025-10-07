El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La sala central de la ONU en Nueva York se quedó vacía durante el discurso de Benjamín Netanyahu a finales de septiembre. E.P.

Israel, de víctima a paria internacional en dos años

El Estado hebreo ha pasado de contar con un apoyo exterior casi unánime tras el 7 de octubre a un aislamiento cada vez más evidente a medida que avanzaba la «venganza» de Netanyahu

María Rego

María Rego

Martes, 7 de octubre 2025, 00:43

Comenta

Cuando Benjamín Netanyahu se subió la pasada semana al estrado de la sala central de la ONU llevaba un código QR clavado en su chaqueta. ... Detrás se escondían imágenes y vídeos de la brutal violencia que Hamás ejerció durante los ataques del 7 de octubre de 2023 –más de 1.200 muertos y 251 secuestrados– en suelo israelí. Rostros desfigurados, cuerpos calcinados, charcos de sangre, filas de cadáveres... Aquellos atentados generaron una marea de solidaridad con el Estado judío que con el paso del tiempo, y las consecuencias de la «venganza» hebrea en Gaza, con más de 67.000 fallecidos, ha derivado en un tsunami político que ha arrinconado a Israel en la escena internacional. Un aislamiento que se visibilizó precisamente en ese discurso del primer ministro ante Naciones Unidas, entre abucheos y con decenas de asientos vacíos, y que ahora dependerá del nuevo escenario que se asoma en el enclave si el plan de paz ideado por Donald Trump echa finalmente raíces.

