El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen. EFE

Von der Leyen defiende castigar a ministros «extremistas» y la suspensión parcial del acuerdo de comercio con Israel

La presidenta de la Comisión considera que la situación en Gaza es «insostenible», aunque reconoce que «será complicado» lograr una mayoría entre los Veintisiete

Olatz Hernández

Olatz Hernández

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 09:52

La situación humanitaria en Gaza ha sido un punto central del discurso de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ante el ... Parlamento Europeo. En su discurso sobre el Estado de la Nación -que cada año refleja las prioridades del Ejecutivo comunitario para el nuevo curso político- la política alemana ha anunciado que propondrá sanciones a los ministros israelíes «más extremistas» y a colonos violentos. También ha asegurado que propondrá una suspensión parcial del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, en materia comercial para acabar con la «inaceptable situación que se vive en Gaza».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Multa a los padres de los menores que vapeen
  2. 2

    Una riña entre «okupas» de La Bilbaína acaba con dos coches en el campo de golf
  3. 3 Jorge Javier Vázquez reaparece con su nueva imagen: «Los programas, como las caras, necesitan tiempo para asentarse»
  4. 4

    Otra protesta propalestina pone en jaque a La Vuelta y revienta la etapa de Landa
  5. 5 La pizzería bilbaína Demaio sube 17 puestos y se consolida entre las 100 mejores del mundo
  6. 6 La clásica pulpería de Bilbao se abre hueco en Ledesma donde abrirá su tercer restaurante
  7. 7

    Israel bombardea Qatar para asesinar a la cúpula de Hamás, pero sus líderes sobreviven
  8. 8

    Alex Txikon, el alpinista vasco atrapado en el caos de Nepal
  9. 9

    Miles de palestinos se resisten a salir de Ciudad de Gaza pese a la orden de desalojo total del ejército
  10. 10

    Las operaciones en las que Osakidetza es referencia en España

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Von der Leyen defiende castigar a ministros «extremistas» y la suspensión parcial del acuerdo de comercio con Israel

Von der Leyen defiende castigar a ministros «extremistas» y la suspensión parcial del acuerdo de comercio con Israel