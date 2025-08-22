Israel aplastará Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes

La declaración de hambruna lanzada por la ONU no frenó los duros bombardeos sobre amplias zonas de Ciudad de Gaza. Miles de vecinos tuvieron que ... escapar y se dirigieron a los barrios más próximos a la playa. Al menos 60 personas perdieron la vida, 36 de ellas en Ciudad de Gaza, según fuentes médicas. Israel Katz, ministro de Defensa, insistió por segundo día consecutivo en la posibilidad de dejar el principal centro urbano de la Franja en ruina absoluta. «Las puertas del infierno pronto se abrirán sobre los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme», declaró Katz a la prensa. El responsable de Defensa amenazó con convertir Ciudad de Gaza en Rafah o Beit Hanoun, totalmente arrasadas por el ejército, si los islamistas no capitulan.

Además de dar luz verde definitiva a la invasión terrestre, el jueves Benjamín Netanyahu ordenó retomar las negociaciones para la liberación de los rehenes y el final de la guerra, pero las palabras de Katz revelaron que el primer ministro ha cambiado sus exigencias. Después de casi dos años en los que sólo negociaba acuerdos por fases, ahora Netanyahu exige la liberación de todos los cautivos en un solo intercambio y el desarme del enemigo. Toda una rendición.

Las familias de los cautivos protestan por una ofensiva que supone «una puñalada» para la vida de sus seres queridos

Los islamistas respondieron a Katz vía Telegram y dijeron que sus declaraciones «constituyen una admisión de haber cometido un delito que constituye limpieza étnica por el desplazamiento forzado de casi un millón de personas». La estrategia del ejército para desmantelar los bastiones de Hamás será a base de intensos combates urbanos, evacuaciones masivas y demoliciones generalizadas, lo mismo que se ha visto en otras partes de la Franja que han quedado inhabitables. La destrucción será masiva ya que, como confirmaron altos cargos del ejército al diario 'Yediot Ahronot', «los edificios permiten a los terroristas salir de los túneles y excavar nuevos a escondidas. Demolerlos tiene valor operativo, no solo dañarlos o inutilizarlos».

Propuesta aceptada por la milicia

A comienzos de semana Hamás aceptó la última propuesta presentada por los mediadores, Catar y Egipto, similar a la elaborada por Israel y Estados Unidos hace poco más de un mes, que consiste en 60 días de tregua y la liberación inicial de 10 rehenes vivos. Los israelíes estiman que quedan 20 cautivos vivos y 30 muertos en manos de las facciones palestinas y los sitúan en la Ciudad de Gaza, bautizada como «la capital de Hamás» por el primer ministro.

Las familias de los secuestrados se movilizaron una jornada más para pedir a Netanyahu que se sume al acuerdo aceptado por Hamás y permita un intercambio de rehenes por presos palestinos. Cientos de personas se concentraron a las puertas de la residencia del primer ministro en Jerusalén. Estas protestas no han influido hasta el momento en las decisiones de Netanyahu y las familias consideran la ofensiva sobre Ciudad de Gaza como una «puñalada en el corazón» porque saben que las vidas de sus seres queridos están en juego.