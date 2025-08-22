El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Familiares de los rehenes se manifiestan frente a la residencia de Netanyahu. Reuters

Israel aplastará Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes

«Las puertas del infierno se abrirán sobre los asesinos hasta que acepten nuestras condiciones», avisó el ministro de Defensa

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Viernes, 22 de agosto 2025, 20:18

La declaración de hambruna lanzada por la ONU no frenó los duros bombardeos sobre amplias zonas de Ciudad de Gaza. Miles de vecinos tuvieron que ... escapar y se dirigieron a los barrios más próximos a la playa. Al menos 60 personas perdieron la vida, 36 de ellas en Ciudad de Gaza, según fuentes médicas. Israel Katz, ministro de Defensa, insistió por segundo día consecutivo en la posibilidad de dejar el principal centro urbano de la Franja en ruina absoluta. «Las puertas del infierno pronto se abrirán sobre los asesinos y violadores de Hamás en Gaza, hasta que acepten las condiciones de Israel para el fin de la guerra, principalmente la liberación de todos los rehenes y su desarme», declaró Katz a la prensa. El responsable de Defensa amenazó con convertir Ciudad de Gaza en Rafah o Beit Hanoun, totalmente arrasadas por el ejército, si los islamistas no capitulan.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE rechazará la solicitud del subsidio a los desempleados que no presenten este documento
  2. 2

    Gatibu ya no volverá a tocar en Bilbao
  3. 3

    Cierran playas de Cádiz y Alicante al detectarse la presencia del peligroso dragón azul
  4. 4

    Las fiestas disparan la demanda de la píldora del día después entre los jóvenes
  5. 5

    Ramontxu y Jon, de Bilbao de toda la vida
  6. 6 Tú en Pinpilinpauxa y yo en Gogorregi: el vibrador con control a distancia que enciende las fiestas de Bilbao
  7. 7 Un madrileño en sus primeras fiestas de Bilbao: «Tenemos mucho que aprender»
  8. 8

    Detenido un joven de 26 años por realizar tocamientos de «forma violenta» a una mujer en plena calle en el Casco Viejo
  9. 9 Muere un montañero vasco de 67 años tras sufrir una caída en el Pirineo Francés
  10. 10

    Una sentencia del Superior vasco obliga a modificar la tributación sobre criptomonedas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Israel aplastará Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes

Israel aplastará Ciudad de Gaza si Hamás no se desarma y libera a los rehenes