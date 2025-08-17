El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Manifestantes piden en Tel Aviv la liberación de los rehenes y el fin de la invasión de Gaza. Afp

La huelga general en Israel en favor de un alto el fuego no frena la ofensiva sobre Gaza

Más de 300.000 manifestantes se oponen a los planes militares de Netanyahu y piden en Tel Aviv la liberación de los rehenes

Mikel Ayestaran

Mikel Ayestaran

Estambul

Domingo, 17 de agosto 2025, 21:08

Mientras cientos de miles de israelíes pedían este domingo un alto el fuego y la liberación de los rehenes en una jornada de huelga general, ... a muy pocos metros de la llamada 'Plaza de los Rehenes' de Tel Aviv los responsables de Defensa debatían la estrategia a seguir en la ofensiva contra la Ciudad de Gaza. La reunión de los militares duró seis horas y giró en torno al redespliegue de las fuerzas regulares, la movilización de decenas de miles de reservistas y la evacuación por la fuerza  de casi un millón de ciudadanos del mayor centro urbano de la Franja, todo ello mientras Hamás sigue manteniendo rehenes bajo tierra, según informó 'Yediot Ahronot'. 

