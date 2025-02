Israel condena el «espectáculo cruel» de la liberación de tres nuevos rehenes y lo califica de «crimen contra la humanidad»

Hamás ha convertido este sábado la liberación de tres nuevos rehenes en una impactante ceremonia propagandística que nadie esperaba. A diferencia de los anteriores canjes, la milicia ha hecho desfilar a los cautivos, Eli Sharabi, Or Levy y Ohad Ben Ami, visiblemente desmejorados y vestidos ... como si fueran presos, por un escenario donde han debido hacer una declaración entre carteles donde la milicia se autoproclama «nosotros somos la inundación» en un aparente desafío al mandatario estadounidense Donald Trump. El presidente israelí, Isaac Herzog, ha condenado el «espectáculo cínico y cruel» organizado por los miembros de Hamás, a los que llama «viles asesinos», y califica el aspecto demacrado de los excautivos como un «crimen contra la humanidad».

Eli Sharabi y Ohan Ben Amihan fueron tomados como rehenes en el kibutz Be'eri, uno de los principales objetivos de los terroristas que atacaron Israel el 7 de octubre de 2023, mientras Or Levi acabó secuestrado en el festival de música Nova, donde fueron asesinadas alrededor de 300 personas, entre ellos, su esposa. Han pasado más de 480 días retenidos en túneles «sin luz naturl», según las primeras investigaciones.

La familia del joven de 34 años ha explicado a los medios que desconoce si Or sabe que su mujer murió durante el ataque. «No sabemos si Or sabe que su esposa fue asesinada, pero por lo que hemos escuchado los terroristas disfrutaron mucho diciéndoles a los rehenes que sus seres queridos habían sido asesinados y causándoles dolor y sufrimiento», ha dicho la madre del joven liberado.

Los vehículos de la Cruz Roja que han llegado a la ciudad de Deir al.Balah, en el centro de Gaza, donde Hamás ha iberado a los tres rehenes han sufrido dificultades para llegar debido a la multitud de ciudadanos que se habían concentrado para contemplar la liberación. Cientos de militantes armados han intentado poner orden en la multitud, ya que tanto Israel como los mediadores del proceso habían advertido de que no se produjeran conflictos como los de hace diez días, cuando los rehenes tuvieron auténticos problemas para abrirse paso entre la muchedumbre de palestinos que los rodeada.

Los miembros de Cruz Roja han debido subir al escenario para firma un documento de entrega, aparentemente un trámite que Hamás ha impuesto para aumentar la trascendencia de la liberación. El canje se produce en las postrimerías de la primera fase del acuerdo de alto el fuego y justo después de que el presidente de EE UU anunciara su plan de rehabilitación de la Franja, que implicaría trasladar a los palestinos a otros países, para crear una especie de «Riviera en Oriente Medio».

Gaza, en cualquier caso, es este sábado lo menos parecido posible a un lugar privilegiado de vacaciones. La sociedad israelí se ha quedado entre sorprendida y espantada por el ceremonial de Hamás, que ha exhibido a Sharabi, Ben Amihan y Or Levi vestidos con una indumentaria parecida a un uniforme carcelario. Los tres cautivos aparecen muy demacrados, serios, abrumados. mientras son llevados por enmascarados armados con una declaración escrita en sus manos. El Consejo de Octubre, una organización que aglutina a las familias devstadas por la masacre de 2023, ha señalado que las imágenes trasmitidas desde Gaza «se hacen eco de las fotografías de los sobrevivientes del Holocausto y sirven como un recordatorio más del peor fracaso en la historia del Estado y la necesidad de investigarlo a fondo».

El Foro de Familias ha realizado una declaración inmediata donde afima que es urgente conseguir la libertad de los restantes cautivos que siguen en manos de Hamás. «Las imágenes perturbadoras de la liberación de Ohad, Eli y Or son otra prueba cruda y dolorosa que no deja lugar a dudas: ¡No hay tiempo que perder con los rehenes!», señala en un comunicado. Los familiares de los tres excautivos, que están siendo llevados a los hospitales en helicópteros del ejécito, no han podido contener las lágrimas. La madre de Ohad Ben Ami se ha confesado destrozada tras observar el deterioro físico de su hijo. Otros allegados han coincidido en que «su situación demuestra el profundo sufrimiento que han padecido» y han condenado el «escarnio público» han que han sido sometidos en su liberación.

.El Gobierno israelí se prepara ya para soltar de inmediato a 183 presos palestinos como parte del trato. Entre ellos serán excarcelados 18 condenados a cadena perpetua. Hamás parece haber desafiado a Donald Trump con esta puesta en escena, donde ha recordado con lemas en árabe, hebreo e inglés que «la guerra es el día siguiente».