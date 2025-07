Emily Damari, sobre su captor asesinado por Israel: «Me alegro de que ya no esté»

Su mano mutilada, con dos dedos amputados por disparos de los terroristas de Hamás durante los atentados del 7 de octubre de 2023, se convirtió ... en un símbolo de la resistencia israelí. Y su imagen sonriente, con su inequívoco gesto, dio la vuelta al vuelta al mundo y desató una campaña de sensibilización cuando fue liberada en enero de este año tras un tortuoso cautiverio. Ahora, tras el infierno sufrido, la joven británico-israelí Emily Damari ha encontrado algo de consuelo tras conocer el asesinato de su captor, Muhammad Nasr Ali Quneita, en un bombardeo, según ha informado este lunes el ejército hebreo. «Me alegro de que ya no esté», ha reaccionado Damari.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han precisado en un comunicado que Quneita -que invadió Israel durante los atentados del 7 de octubre de 2023 y mantuvo a Damari como rehén en su casa al comienzo de la guerra- fue objeto de un ataque de la aviación israelí en la ciudad de Gaza el pasado 19 de junio. El ejército hebreo ha detallado que el terrorista de Hamás era un miembro destacado de la unidad de Inteligencia militar del grupo islamista. Concretamente, se desempeñaba en en el Batallón Sheikh Radwan, conocido en las FDI como el Batallón Al-Furqan.

Al ser conocedora este lunes del fallecimiento de su verdugo, Damari no ha podido ocultar su satisfacción en las redes sociales por el daño que le infligió Quneita durante su secuestro. «Así es el rostro del mal. Un rostro que nunca olvidaré. Me alegro mucho de que ya no esté en nuestro mundo», sentenció en un mensaje difundido en las redes sociales. La joven pudo ser liberada a inicios de año gracias a una tregua sellada entre Israel y Hamás que permitió un intercambio de rehenes por presos palestinos.

Sin poder olvidar la dramática experiencia vivida durante sus quince meses de cautiverio, Damari ha reconocido que su felicidad no será completa hasta que vuelva a casa el medio centenar de rehenes que sigue en manos de los terroristas. «La verdadera victoria será cuando Gali , Zivi y los otros 48 rehenes regresen a casa», dijo en otra publicación en la que hizo especial alusión a los rehenes gemelos que como ella fueron sacados por la fuerza de su comunidad natal, Kfar Aza, durante los ataques del 7-O y que, según los datos de la Inteligencia israelí, se cree que todavía siguen con vida.