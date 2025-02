El jefe del Pentágono advierte de que Ucrania tiene que renunciar a Crimea Descarta el despliegue de tropas estadounidenses en el país y asegura que Washington no tolerará una «relación desequilibrada» dentro de la OTAN

Olatz Hernández Miércoles, 12 de febrero 2025, 15:58 | Actualizado 16:16h. Comenta Compartir

El nuevo secretario estadounidense de Defensa de Donald Trump, Pete Hegseth, ha asegurado este miércoles en Bruselas que no es «realista» pensar que Ucrania recuperará las fronteras de antes de 2014, descartando la reconquista de las regiones ocupadas de Crimea. El jefe del Pentágono también ha advertido de que «no habrá tropas estadounidenses desplegadas en Ucrania y ha asegurado que su país no tolerará una relación de desequilibrio dentro de la OTAN, en referencia a la exigencia de que los aliados gasten al menos el 2% de su Producto Interior Bruto (PIB) en Defensa, algo que no cumplen diez países aliados.

Las declaraciones se han producido en los márgenes del grupo de contacto sobre Ucrania de la OTAN. Desde su llegada a la Casa Blanca, el dirigente republicano ha dejado en el aire su futura ayuda a Kiev, mientras ha continuado con sus presiones al país para que acepte negociar la paz con Rusia, un tema especialmente sensible en Europa. Hegseth destacó, igualmente, que una paz duradera en Ucrania «sólo será posible con sólidas garantías de seguridad que garanticen que la guerra no volverá a empezar».

Pero buscar la reconquista de los territorios ocupados por rusia en Crimea, según el jefe del Pentágono, «solo prolongará la guerra y causará más sufrimiento» y subrayó el acuerdo de paz «no debe ser Minsk 3.0», en referencia a los acuerdos firmados entre Kiev y Moscú para tratar de poner fin al conflicto iniciado en 2014. Destacó, igualmente, que EE UU «no cree en que el ingreso de Ucrania en la OTAN sea un resultado realista d eun acuerdo negociado» y que, en su lugar, la paz en el país «debe estar respaldada por tropas europeas y no europeas».