El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Volodímir Zelenski baja junto a su esposa del avión presidencial en el aeropuerto de Dublín. AFP

Ucrania confirma que drones desconocidos pasaron cerca del avión de Zelenski en su viaje a Irlanda

Dublín alertó a Kiev de la presencia de al menos cinco aparatos en pleno vuelo del presidente, cuyo trayecto no se vio afectado por el incidente

Álex Bustos

Álex Bustos

Moscú

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:03

Comenta

El avión en el que viajaba el pasado lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con destino a Irlanda vivió un momento tenso en pleno vuelo. ... Drones de origen desconocido acompañaron a la aeronave antes de su aterrizaje en el aeropuerto de Dublín, ha relatado el asesor de comunicaciones presidencial, Dmitri Litvin, al portal de información RBC Ucrania. «El país anfitrión es responsable de la seguridad. Según su información, dichos drones sí estaban presentes, pero esto no afectó en absoluto la visita», ha aclarado Litvin.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  5. 5 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  8. 8

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  9. 9 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  10. 10

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Ucrania confirma que drones desconocidos pasaron cerca del avión de Zelenski en su viaje a Irlanda

Ucrania confirma que drones desconocidos pasaron cerca del avión de Zelenski en su viaje a Irlanda