Ucrania confirma que drones desconocidos pasaron cerca del avión de Zelenski en su viaje a Irlanda

El avión en el que viajaba el pasado lunes el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, con destino a Irlanda vivió un momento tenso en pleno vuelo. ... Drones de origen desconocido acompañaron a la aeronave antes de su aterrizaje en el aeropuerto de Dublín, ha relatado el asesor de comunicaciones presidencial, Dmitri Litvin, al portal de información RBC Ucrania. «El país anfitrión es responsable de la seguridad. Según su información, dichos drones sí estaban presentes, pero esto no afectó en absoluto la visita», ha aclarado Litvin.

Kiev ha confirmado este viernes la información que habría recibido de las autoridades irlandesas, que fueron quienes alertaron del incidente. El diario 'The Irish Times' explica que el avistamiento de al menos cinco drones generó alarma porque se temía que el objetivo de los aparatos fuera cambiar el rumbo del avión durante el vuelo, con los riesgos que esa maniobra implica. Pero la aeronave llegó sin problemas -incluso un poco antes de lo previsto- a su destino, donde Zelenski aterrizó el lunes y despegó al día siguiente. El objetivo de su viaje, que incluyó un encuentro con la recién estrenada presidenta, Catherine Connolly, era recabar más apoyos frente a la invasión rusa.

Las autoridades irlandesas investigan ahora si los drones, que fueron localizados a unos veinte kilómetros al noreste del aeropuerto de Dublín, despegaron desde tierra o desde un barco que no habría sido detectado. «El apoyo de las Fuerzas de Defensa a la operación de seguridad, liderada por An Garda Siochana (policía), se desplegó con éxito por múltiples medios, lo que finalmente condujo a una visita segura y exitosa», han subrayado desde el país celta.

Las incursiones de drones en el espacio aéreo europeo se han multiplicado en los últimos meses y han obligado al cierre de aeropuertos y, en países como Polonia, al despliegue de aviones de combate para su derribo

La presencia de drones -a menudo de origen ruso- en el espacio aéreo europeo han hecho saltar todas las alarmas en los últimos meses. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha advertido sobre la «guerra híbrida» que representan estas incursiones que, entre otras consecuencias, han provocado el cierre de aeropuertos en capitales como Bruselas y Copenhague y el derribo de varios aparatos no tripulados en Polonia y Rumanía, que desplegaron para ello aviones de combate.