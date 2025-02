La semana en la que Trump cambió el destino de Ucrania

J. Gómez Peña Sábado, 15 de febrero 2025, 21:08 | Actualizado 21:22h. Comenta Compartir

En matemáticas, el orden de los sumandos no altera el producto. Eso no sirve en las relaciones internacionales, sobre todo, con Donald Trump en la ... ecuación. A punto de cumplirse tres años del inicio de la invasión rusa que ha convertido a Ucrania en un país hecho añicos, el nuevo presidente de Estados Unidos decidió el miércoles llamar por teléfono directamente al presidente agresor, Vladímir Putin. En ese primer paso obvió al agredido, al líder ucraniano Volodímir Zelenski, y menospreció a la Unión Europea, su supuesta aliada frente al Kremlin. En la diplomacia, la coreografía cuenta. El magnate, que no respeta las normas internacionales, dejó claro así que prefiere la fuerza a la ley. Y que para solucionar cuanto antes una guerra que no le interesa y que tanto dinero le cuesta lo mejor es hablar con otro 'hombre fuerte'. Uno de su tamaño.

Sólo después de charlar con Putin durante hora y media se dignó a mantener un contacto con Zelenski. Breve: simplemente, para informarle de que ya estaba en marcha el proceso de negociación para sellar la paz en Ucrania, aunque fuera sin Ucrania. Ese día el tablero saltó por los aires y comenzó una semana de locura con mensajes cruzados entre Washington, Moscú, Kiev, Bruselas y Múnich, donde este fin de semana se celebra la Conferencia de Seguridad. Noticias relacionadas Zelenski pide crear un ejército europeo para pararle los pies a Rusia T. Nieva Conferencia de Seguridad de Múnich Europa avisa a Trump que no permitirá que «interfieran en nuestra democracia» María Rego Zelenski sólo se reunirá con Putin si antes hay un «plan común» con Trump y Europa para «frenar» al líder ruso J. Gómez Peña Trump, como recuerda la prensa estadounidense, sueña con recibir un día el Premio Nobel de la Paz. No termina de cuadrar en ese perfil. Su método para acabar con la guerra en Ucrania ha conmocionado al país invadido y a la Unión Europea. Pete Hegseth, secretario de Defensa de EEUU, confirmó que en ese contacto telefónico el presidente norteamericano concedió a Putin dos de sus reclamaciones de más peso: el compromiso de que Ucrania no ingresará nunca en la OTAN y que Rusia no devolverá el territorio ya ocupado (Crimea, Donbás...). El nuevo inquilino de la Casa Blanca dio así oxígeno al líder del Kremlin. Lo situó en primer plano, mientras dejaba en segunda fila a Zelenski y la UE. A Putin le conviene un alto el fuego. La economía rusa se resiente. La paz traería como regalo para Moscú el final de las sanciones internacionales. El 'tío Sam' no es el «tío tonto» La cordialidad con la que Trump habló de Putin contrasta con el discurso agresivo en Múnich de su vicepresidente, JD Vance, contra los gobiernos europeos, a quienes tachó de antidemocráticos por limitar la libertad de expresión de la ultraderecha. Ese ataque abrió una zanja entre dos bloques que llevan décadas de la mano. La nueva Administración de Washington ha dejado claro esta semana que su intención es abandonar a Europa en el frente ucraniano. Hegseth lo expresó así: «Trump no va a permitir que nadie convierta al tío Sam en el tío tonto». EE UU se quita de encima la carga de la seguridad europea. Hubo reacción. La jefa de la diplomacia de la UE, Kaja Kallas, criticó que «se haya negociado todo antes del inicio oficial de las conversaciones de paz». Y advirtió: «El apaciguamiento (con Rusia) nunca funciona». También el ministro francés de Defensa, Sébastien Lecornu, considera que Moscú «sigue siendo una amenaza más allá de Ucrania». En un editorial, el diario 'Le Monde' subrayó que «es la hora de Europa», que «Ucrania es un asunto europeo» y que «una paz desequilibrada sólo prolongaría el conflicto y llevaría a Rusia a abrir otros frentes». La publicación francesa recuerda que el FBI y un fiscal general investigaron la supuesta injerencia de los servicios secretos rusos en las elecciones presidenciales que en 2016 Trump le ganó a Hillary Clinton.

