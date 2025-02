Scholz abronca a Vance: «No aceptamos que personas ajenas interfieran en nuestra democracia»

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha abroncado este sábado al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, por llamar a los gobiernos europeos y concretamente al ... germano a colaborar con formaciones ultraderechistas. Tras recordar que el partido Alternativa para Alemania (AfD) trivializa el nacionalsocialismo y sus monstruosos crímenes, el mandatario afirmó en la apertura de la segunda jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich que «no aceptamos que personas ajenas interfieran en nuestra democracia, en nuestras elecciones y en la formación democrática de la opinión pública».

«Eso no es de recibo, especialmente entre amigos y aliados, y lo rechazamos firmemente. Nosotros mismos decidiremos lo que ocurre con nuestra democracia», dijo el jefe del Gobierno federal visiblemente irritado por la injerencia en los próximos comicios legislativos de Alemania (23 de febrero) por parte de Vance, quien en la noche del viernes se reunió personalmente con la presidenta de AfD, Alice Weidel, y aún no lo ha hecho con Scholz. El canciller agradeció que el vicepresidente de EE UU visitara a su llegada a Múnich el campo de concentración de Dachau, donde aseguró que el nazismo no debe repetirse.

Wie es mit unserer Demokratie weitergeht, das entscheiden wir. Es gehört sich nicht, wenn Außenstehende zugunsten der AfD in unsere Demokratie, in unsere Wahlen eingreifen – erst recht nicht unter Freunden und Verbündeten. Das weisen wir entschieden zurück!#MSC2025 pic.twitter.com/BJ2LHt8ll3 — Olaf Scholz (@OlafScholz) February 15, 2025

Sin embargo, espetó Vance que el lema de 'Nunca más' que defienden las fuerzas democráticas alemanas a la hora de abordar el pasado oscuro del país «no es compatible» con apoyo alguno a AfD, formación que es observada sistemáticamente por los servicios de Inteligencia germanos, que la consideran de extrema derecha y una amenaza para la democracia y el Estado de derecho. En su intervención este viernes ante la Conferencia de Seguridad muniquesa, el vicepresidente de EE UU había criticado duramente a sus aliados europeos, a los que acusó de amenazar la democracia por marginar a partidos extremistas.

Cordón sanitario

El número dos de la Casa Blanca llegó a afirmar en relación con AfD que «no hay lugar para cortafuegos», en referencia al aislamiento al que la ultraderecha germana es sometida por el resto de los partidos. Pese a todo, Scholz defendió la colaboración de Alemania y Europa con Estados Unidos y las relaciones transatlánticas, aunque reconoció que el Viejo Continente está obligado ahora a preocuparse de su propia seguridad y a buscar soluciones propias en materia de Defensa.

«Necesitamos una industria europea de Defensa fuerte. Con una producción permanente de los tipos más importantes de municiones y armas en Europa», animó el jefe del Gobierno germano, quien subrayó que para ello es necesario agrupar los pedidos comunitarios y la cooperación entre las empresas del sector militar. «Al mismo tiempo, digo que no renunciamos a la integración transatlántica de nuestras industrias de Defensa. Seguiremos comprando nuevos equipos estadounidenses en el futuro», destacó Scholz en su intervención en el Hotel Bayerischer Hof.

Con respecto a la invasión rusa, prometió más respaldo europeo a Kiev y también ayuda «de confianza y decidida» en las posibles negociaciones entre Estados Unidos y Rusia. «Somos los europeos los que más apoyamos a Ucrania, y durante tanto tiempo como sea necesario», declaró Scholz. Una victoria rusa o el colapso ucraniano no traerían la paz, advirtió, a la vez que subrayó que Europa no aceptará una «paz dictada». Es positivo que el Ejecutivo estadounidense haya reafirmado el objetivo común de preservar la «independencia soberana» de Ucrania, señaló el canciller, para quien, incluso al final de cualquier solución negociada, Ucrania debe disponer de fuerzas armadas con las que rechazar cualquier nuevo ataque ruso.

JD Vance aprovechó la noche del viernes para reunirse con la presidenta de AfD y candidata a canciller, Alice Weidel, tras defender a la ultraderecha en la cita muniquesa

El canciller no fue el único en criticar al vicepresidente estadounidense. Friedrich Merz, líder de la oposición conservadora alemana y próximo jefe del Gobierno federal, según todas las encuestas, acusó a Vance de «prepotencia ante los europeos y especialmente ante los alemanes». El líder parlamentario de Los Verdes, Konstantin von Notz, comentó que «los dictadores tienen que estar descorchando el champán» tras escuchar el discurso del número dos de la Casa Blanca en Múnich y subrayó que «la forma de actuar de la Administración Trump es una tragedia para todo el mundo libre».

El ministro germano de Defensa, Boris Pistorius, fue el primero en criticar a Vance en el mismo escenario de la Conferencia de Seguridad como siguiente orador tras la intervención del vicepresidente de EE UU, que fue escuchada con estupefacción y un silencio sepulcral por los participantes en la cumbre. «Ha hablado de la anulación de la democracia y, si le he entendido bien, ha comparado las condiciones de algunas partes de Europa con las de gobiernos autoritarios. Eso es inaceptable», zanjó el político socialdemócrata a los presentes en la sala, que respondieron con una salva de aplausos.