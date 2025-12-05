El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Una protesta contra la reforma de las pensiones en Berlín. Reuters

Merz salva la coalición de gobierno tras sacar adelante su reforma de las pensiones

Los conservadores más jóvenes criticaron un proyecto de ley que, a su juicio, contempla un gasto vinculante para unas promesas de indefinidas

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:21

Comenta

En la misma sesión en la que se dio luz verde al servicio militar voluntario, el Parlamento alemán aprobó el viernes la reforma de ... las pensiones, un polémico proyecto de ley que amenazaba con reventar la coalición de gobierno encabezada por el cristianodemócrata Friedrich Merz. Los diputados conservadores más jóvenes, representantes de la generación que más afectada se verá por la reforma, habían amenazado con votar en contra de la propuesta de sus mayores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  5. 5 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  6. 6

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  9. 9 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel
  10. 10 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Merz salva la coalición de gobierno tras sacar adelante su reforma de las pensiones

Merz salva la coalición de gobierno tras sacar adelante su reforma de las pensiones