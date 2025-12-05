El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Miembros de las fuerzas armadas alemanas. AFP

Alemania aprueba la 'mili' voluntaria entre protestas estudiantiles

Los jóvenes nacidos a partir de 2008 serán llamados a filas para realizar el servicio a cambio de 2.600 euros mensuales

Juan Carlos Barrena

Juan Carlos Barrena

Berlín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 18:50

Comenta

Acompañado por las protestas de miles de estudiantes de enseñanza media en un centenar de ciudades germanas, el Bundestag, el Parlamento federal, aprobó este viernes ... la ley para la reintroducción del servicio militar en Alemania, inicialmente de carácter voluntario, aunque con la puerta abierta a su conversión en obligatorio en el caso de que no se consiga reclutar un número suficiente de jóvenes para lograr dotar a las fuerzas armadas del personal suficiente para el cumplimiento de sus objetivos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  4. 4

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  5. 5 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  6. 6

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  7. 7 La mujer que puede cambiar el rumbo del Mundial de Fórmula 1 este domingo
  8. 8

    El Supremo confirma la pensión vitalicia a una divorciada vizcaína que se dedicó al hogar
  9. 9

    La Línea 4 del metro empezará a construirse en 2027 desde Rekalde a Matiko
  10. 10 La madre de la niña de cuatro años salvó la vida de su hija al no hacer caso al anestesista y llevarla al hospital

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Alemania aprueba la 'mili' voluntaria entre protestas estudiantiles

Alemania aprueba la &#039;mili&#039; voluntaria entre protestas estudiantiles