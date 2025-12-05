Alemania aprueba la 'mili' voluntaria entre protestas estudiantiles

Acompañado por las protestas de miles de estudiantes de enseñanza media en un centenar de ciudades germanas, el Bundestag, el Parlamento federal, aprobó este viernes ... la ley para la reintroducción del servicio militar en Alemania, inicialmente de carácter voluntario, aunque con la puerta abierta a su conversión en obligatorio en el caso de que no se consiga reclutar un número suficiente de jóvenes para lograr dotar a las fuerzas armadas del personal suficiente para el cumplimiento de sus objetivos.

Bajo el lema 'Huelga colegial contra el servicio militar', los jóvenes criticaron la prevista llamada a filas el año próximo de todos los nacidos a partir de 2008, que deberán presentarse a la revisión médica y rellenar un formulario, además de ser invitados a sumarse a la 'mili' por un periodo mínimo de un semestre, en el que cobrarán 2.600 euros de salario mensual. Los varones deberán pasar esa revisión y las mujeres podrán hacerlo de manera voluntaria.

«No queremos acabar como carne de cañón», rezaban algunas de las pancartas exhibidas por los estudiantes en las distintas manifestaciones, convocadas en muchos casos en horario escolar, lo que dio lugar a advertencias de posibles consecuencias por parte del profesorado. No todos los jóvenes alemanes rechazan la 'mili'. Muchos de ellos consideran que además del servicio de armas también se recibe una formación carácter civil que puede ser enriquecedora.

Ampliar Miles de jóvenes protestaron el viernes en Berlín contra la nueva 'mili'. Reuters

La ley para la reintroducción del servicio militar, abolido en Alemania en 2011, fue aprobada en la Cámara Baja alemana con 323 votos a favor y 272 en contra. La iniciativa partió de la coalición de gobierno de conservadores y socialdemócratas ante la amenaza rusa y la necesidad de que este país recupere su capacidad de defensa y disuasión. Para ese fin el Bundestag aprobó la primavera pasada un fondo extraordinario de medio billón de euros para modernizar y rearmar las fuerzas armadas germanas.