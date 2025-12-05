El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Los presidentes francés, Emmanuel Macron, y chino, Xi Jinping, hablan durante una visita a Dujiangyan. Reuters

Macron concluye su visita a China pidiendo más inversiones en Francia y sin avances para Ucrania

El presidente francés se reúne de nuevo con Xi Jinping en la ciudad de Chengdu en busca de réditos de última hora antes de partir

Jaime Santirso

Pekín

Viernes, 5 de diciembre 2025, 10:26

Comenta

Tras el siempre exigente paso por Pekín, el presidente galo, Emmanuel Macron, concluye este viernes su cuarta visita de Estado a China en la ciudad ... de Chengdu. Allí ha mantenido un segundo encuentro con Xi Jinping, una extraordinaria cortesía –el líder no acostumbra a acompañar a mandatarios extranjeros fuera de la capital– que evidencia la relevancia que el gigante asiático concede a Francia en este juego de intereses cruzados y, en ocasiones, enfrentados.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Pello Reparaz, líder de Zetak en La Revuelta: «Rascas y solo queda el euskera para entender nuestro éxito»
  2. 2 Amplían la alerta sanitaria por la venta de agua mineral contaminada
  3. 3 El mensaje de Courtois a San Mamés tras la polémica con Vinicius
  4. 4 El emérito revela la verdad sobre el polémico rifirrafe de Letizia y la reina Sofía en Palma de Mallorca
  5. 5 «Que la directiva de Arrate diera el brazalete de capitán a Guerrero no gustó en el vestuario»
  6. 6

    Muere Jums, el elefante más viejo de Cabárceno tras una fuerte pelea con su hijo
  7. 7 Normalidad en el metro tras los retrasos provocados por el desmayo de una mujer que ha caído a las vías en Algorta
  8. 8

    La presidenta de Confebask: «¿Qué aporta el sindicato ELA al país?»
  9. 9

    Denuncia por acoso a un policía de Bilbao que vigilaba a su mujer con un GPS camuflado en su coche
  10. 10 España no participará en Eurovisión tras negarse el festival a expulsar a Israel

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Macron concluye su visita a China pidiendo más inversiones en Francia y sin avances para Ucrania

Macron concluye su visita a China pidiendo más inversiones en Francia y sin avances para Ucrania