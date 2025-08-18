El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reúne con el enviado especial de EE UU a Ucrania, Keith Kellog en Washington, este lunes 18 de agosto antes de la reunión con Trump. X Volodymyr Zelenskyy

Zelenski regresa a la Casa Blanca acompañado de líderes europeos en busca de la paz

Trump celebra «un gran día» y espera avanzar hacia una negociación con Putin

Zigor Aldama

Zigor Aldama

Lunes, 18 de agosto 2025, 18:24

Volodímir Zelenski regresa a la Casa Blanca seis meses después de la humillación a la que le sometió su homólogo estadounidense, Donald Trump, que le ... tendió una emboscada en el Despacho Oval con la ayuda de las figuras más agresivas de su Ejecutivo. Pero esta vez el presidente de Ucrania no llega solo. Este lunes le acompañan siete líderes europeos de primera fila para apoyar tanto a la persona como a lo que representa. Porque, frente al acercamiento de Trump y Vladímir Putin, escenificado en Alaska y seguido de la adopción del primero de líneas rojas rusas como la soberanía de Crimea o la negativa al ingreso de Kiev en la OTAN, Europa exige una negociación que parta de la base de un alto el fuego, en la que esté presente Ucrania y en la que se respete la soberanía del país invadido.

