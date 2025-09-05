Trump envía cazas a Puerto Rico para intensificar la lucha contra el narcotráfico

El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El Euromillones del viernes: comprobar resultados del 5 de septiembre
Cazas F-35 del ejército estadounidense. AFP

La Casa Blanca califica al chavismo como «el cártel que gobierna Venezuela»

Caroline Conejero

Caroline Conejero

Viernes, 5 de septiembre 2025, 21:20

El Gobierno de Estados Unidos ha ordenado este viernes el despliegue de diez aviones de combate F-35 en Puerto Rico para aumentar la potencia ... militar en el Caribe, escenario de su guerra contra los carteles del narcotráfico de Venezuela.

